https://ria.ru/20240723/yars-1961359642.html

Расчеты "Ярсов" совершают маневры в рамках учения РВСН в Марий Эл

Расчеты "Ярсов" совершают маневры в рамках учения РВСН в Марий Эл - РИА Новости, 23.07.2024

Расчеты "Ярсов" совершают маневры в рамках учения РВСН в Марий Эл

В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в республике Марий Эл расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T05:05

2024-07-23T05:05

2024-07-23T05:31

россия

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в республике Марий Эл расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения (Республика Марий Эл) выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". "Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240401/yars-1937009962.html

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россия, ракетные войска стратегического назначения