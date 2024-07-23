https://ria.ru/20240723/yandeks-1961362113.html

"Яндекс" планирует начать работу в новых странах ближнего зарубежья

"Яндекс" планирует начать работу в новых странах ближнего зарубежья - РИА Новости, 23.07.2024

"Яндекс" планирует начать работу в новых странах ближнего зарубежья

"Яндекс" уже работает в 20 государствах и планирует в дальнейшем выходить в новые страны ближнего зарубежья, рассказал в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:38

2024-07-23T06:38

2024-07-23T06:44

казахстан

россия

яндекс

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Яндекс" уже работает в 20 государствах и планирует в дальнейшем выходить в новые страны ближнего зарубежья, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Мы уже присутствуем в двух десятках стран, на рынках ближнего зарубежья мы показали быструю динамику, взяли большой фокус на Казахстан. Мы хотим расширяться, безусловно, прежде всего в ближнем зарубежье", - заявил он. По его словам, российский рынок, при том, что это только 2% мировой экономики, интересует многих. "Зарубежные компании хотят рекламироваться на российских пользователей, а большая часть приложений, которые установлены на наших с вами телефонах, на самом деле сделаны не в России. Поэтому нам нужно договориться с большим количеством игроков, например, китайскими партнерами", - уточнил Масюк.

https://ria.ru/20240723/yandeks-1961361852.html

казахстан

россия

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казахстан, россия, яндекс, экономика