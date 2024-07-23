https://ria.ru/20240723/yandeks-1961361852.html
В "Яндексе" сообщили, что после разделения сохранили все технологии
В "Яндексе" сообщили, что после разделения сохранили все технологии - РИА Новости, 23.07.2024
В "Яндексе" сообщили, что после разделения сохранили все технологии
"Яндекс" после закрытия сделки с нидерландской Yandex N.V. сохранил все технологии и продолжает их развивать, рассказал в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:32
2024-07-23T06:32
2024-07-23T06:47
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Яндекс" после закрытия сделки с нидерландской Yandex N.V. сохранил все технологии и продолжает их развивать, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Никаких изменений, которые могли бы повлиять на пользователей и партнеров, тоже нет. Были какие-то слухи, может быть, даже они сейчас витают, что какую-то часть продуктов или технологий от нас забирают. Это совсем не так. Мы сохранили все технологии, в том числе автономного транспорта, и продолжаем их развивать", - ответил Масюк на вопрос, что изменилось после раздела активов. Он добавил, что в компании сохранилась и "максимальная степень преемственности прежней команды, которая продолжает управлять "Яндексом". Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже компания сообщила, что Yandex N.V. закрыла сделку и полностью вышла из состава акционеров группы. В то же время в конце марта МКПАО "Яндекс" стало публичной компанией и подало заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Торги акциями компании на Мосбирже начнутся 24 июля под тикером YDEX.
https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html
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октябрьский, калининградская область, яндекс, московская биржа, экономика
Октябрьский, Калининградская область, Яндекс, Московская биржа, Экономика
В "Яндексе" сообщили, что после разделения сохранили все технологии
"Яндекс": после разделения компания сохранила все технологии, они развиваются