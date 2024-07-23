СМИ: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости
Bloomberg: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Андрей Гурьев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Яхта Alfa Nero, предположительно, принадлежавшая попавшему под санкции США российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, была продана властями Антигуа и Барбуды анонимному покупателю из Европы за 40 миллионов долларов, что, по версии властей США, втрое меньше начальной цены судна, передает агентство Блумберг.
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"Яхта длиной 81 метр ... была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе", - пишет агентство со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.
В марте 2023 года британские СМИ писали, что власти Антигуа и Барбуды планировали выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая на тот момент с 2022 года "стояла заброшенной" в порту Фалмут. В начале июня 2023 года США вывели из-под санкций яхту, которая, предположительно, принадлежала российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, и, по версии американских властей, была приобретена им в 2014 году за 120 миллионов долларов.
По мнению представителя анонимного европейского покупателя Ричарда Хиггинса, яхта на самом деле стоит "гораздо дороже", но власти Антигуа и Барбуды стремились избавиться от нее. Хиггинс также отметил, что яхта, вероятно, будет сдаваться владельцем в аренду.
В статье отмечается, что яхта с марта 2022 года стояла пришвартованной в порту населенного пункта Фалмут на территории Антигуа и Барбуды, так как ее предположительный владелец бизнесмен Андрей Гурьев попал в санкционный список США и после этого якобы "бросил" судно.
Миллиардер и экс-гендиректор Google Эрик Шмидт в 2023 году выиграл яхту на аукционе и был готов заплатить за нее 67,6 миллиона долларов, но в итоге отказался от покупки, "когда сделка увязла в юридических разбирательствах".