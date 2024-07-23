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СМИ: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости - РИА Новости, 23.07.2024
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02:34 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/yakhta-1961354737.html
СМИ: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости
СМИ: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости
Яхта Alfa Nero, предположительно, принадлежавшая попавшему под санкции США российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, была продана властями Антигуа и Барбуды... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:34
2024-07-23T02:34
сша
барбуда
европа
андрей гурьев
эрик шмидт
google
фосагро
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Яхта Alfa Nero, предположительно, принадлежавшая попавшему под санкции США российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, была продана властями Антигуа и Барбуды анонимному покупателю из Европы за 40 миллионов долларов, что, по версии властей США, втрое меньше начальной цены судна, передает агентство Блумберг. "Яхта длиной 81 метр ... была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе", - пишет агентство со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса. В марте 2023 года британские СМИ писали, что власти Антигуа и Барбуды планировали выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая на тот момент с 2022 года "стояла заброшенной" в порту Фалмут. В начале июня 2023 года США вывели из-под санкций яхту, которая, предположительно, принадлежала российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, и, по версии американских властей, была приобретена им в 2014 году за 120 миллионов долларов. По мнению представителя анонимного европейского покупателя Ричарда Хиггинса, яхта на самом деле стоит "гораздо дороже", но власти Антигуа и Барбуды стремились избавиться от нее. Хиггинс также отметил, что яхта, вероятно, будет сдаваться владельцем в аренду. В статье отмечается, что яхта с марта 2022 года стояла пришвартованной в порту населенного пункта Фалмут на территории Антигуа и Барбуды, так как ее предположительный владелец бизнесмен Андрей Гурьев попал в санкционный список США и после этого якобы "бросил" судно. Миллиардер и экс-гендиректор Google Эрик Шмидт в 2023 году выиграл яхту на аукционе и был готов заплатить за нее 67,6 миллиона долларов, но в итоге отказался от покупки, "когда сделка увязла в юридических разбирательствах". Гурьев ранее являлся гендиректором компании "Фосагро". В 2022 году в санкционные списки США по Украине попал как он сам, так и его сын. Помимо этого, под рестрикции попала и, предположительно, принадлежавшая ему яхта Alfa Nero.
https://radiosputnik.ru/20240721/yakhty-1961017373.html
https://ria.ru/20240401/yakhty-1937038379.html
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сша, барбуда, европа, андрей гурьев, эрик шмидт, google, фосагро, в мире
США, Барбуда, Европа, Андрей Гурьев, Эрик Шмидт, Google, ФосАгро, В мире
СМИ: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости

Bloomberg: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Андрей Гурьев
Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Яхта Alfa Nero, предположительно, принадлежавшая попавшему под санкции США российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, была продана властями Антигуа и Барбуды анонимному покупателю из Европы за 40 миллионов долларов, что, по версии властей США, втрое меньше начальной цены судна, передает агентство Блумберг.
«
"Яхта длиной 81 метр ... была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе", - пишет агентство со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.
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В марте 2023 года британские СМИ писали, что власти Антигуа и Барбуды планировали выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая на тот момент с 2022 года "стояла заброшенной" в порту Фалмут. В начале июня 2023 года США вывели из-под санкций яхту, которая, предположительно, принадлежала российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, и, по версии американских властей, была приобретена им в 2014 году за 120 миллионов долларов.
По мнению представителя анонимного европейского покупателя Ричарда Хиггинса, яхта на самом деле стоит "гораздо дороже", но власти Антигуа и Барбуды стремились избавиться от нее. Хиггинс также отметил, что яхта, вероятно, будет сдаваться владельцем в аренду.
В статье отмечается, что яхта с марта 2022 года стояла пришвартованной в порту населенного пункта Фалмут на территории Антигуа и Барбуды, так как ее предположительный владелец бизнесмен Андрей Гурьев попал в санкционный список США и после этого якобы "бросил" судно.
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Миллиардер и экс-гендиректор Google Эрик Шмидт в 2023 году выиграл яхту на аукционе и был готов заплатить за нее 67,6 миллиона долларов, но в итоге отказался от покупки, "когда сделка увязла в юридических разбирательствах".
Гурьев ранее являлся гендиректором компании "Фосагро". В 2022 году в санкционные списки США по Украине попал как он сам, так и его сын. Помимо этого, под рестрикции попала и, предположительно, принадлежавшая ему яхта Alfa Nero.
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