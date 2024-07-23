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Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами - РИА Новости, 24.07.2024
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20:44 23.07.2024 (обновлено: 00:12 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571496.html
Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами
Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами - РИА Новости, 24.07.2024
Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами
Совместная компания Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — вскоре возьмет на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз", соответствующие... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T20:44
2024-07-24T00:12
рамзан кадыров
адам делимханов
татьяна бакальчук
wildberries
госдума рф
россия
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совместная компания Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — вскоре возьмет на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз", соответствующие сведения внесли в оферту для продавцов, сообщили РИА Новости в компании.Как заверили в организации, для продавцов все останется по прежнему: "РВБ" будет оказывать услуги по логистике и хранению товаров, а также разработает новые продукты с целью продвижения бизнесменов.Нововведения, как сообщил глава объединенной юридической службы Андрей Донцов, вступят в силу позднее, когда именно — он не уточнил.Совместное предприятие ООО "РВБ" было учреждено в процессе объединения Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы — группы Russ. На базе объединенной компании планируется создать новейшую цифровую торговую платформу. Это позволит предоставить предпринимателям бесшовные технологичные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571152.html
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рамзан кадыров, адам делимханов, татьяна бакальчук, wildberries, госдума рф, россия, экономика
Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Госдума РФ, Россия, Экономика
Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами

ООО "РВБ" примет на себя обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Вывеска Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совместная компания Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — вскоре возьмет на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз", соответствующие сведения внесли в оферту для продавцов, сообщили РИА Новости в компании.
Как заверили в организации, для продавцов все останется по прежнему: "РВБ" будет оказывать услуги по логистике и хранению товаров, а также разработает новые продукты с целью продвижения бизнесменов.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Wildberries и Russ заявили о стабильной работе компании
Вчера, 20:42
Нововведения, как сообщил глава объединенной юридической службы Андрей Донцов, вступят в силу позднее, когда именно — он не уточнил.
Совместное предприятие ООО "РВБ" было учреждено в процессе объединения Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы — группы Russ. На базе объединенной компании планируется создать новейшую цифровую торговую платформу. Это позволит предоставить предпринимателям бесшовные технологичные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
Рамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Рамзан КадыровАдам ДелимхановТатьяна БакальчукWildberriesГосдума РФРоссияЭкономика
 
 
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