https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571496.html

Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами

Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами - РИА Новости, 24.07.2024

Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами

Совместная компания Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — вскоре возьмет на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз", соответствующие... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-23T20:44

2024-07-23T20:44

2024-07-24T00:12

рамзан кадыров

адам делимханов

татьяна бакальчук

wildberries

госдума рф

россия

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совместная компания Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — вскоре возьмет на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз", соответствующие сведения внесли в оферту для продавцов, сообщили РИА Новости в компании.Как заверили в организации, для продавцов все останется по прежнему: "РВБ" будет оказывать услуги по логистике и хранению товаров, а также разработает новые продукты с целью продвижения бизнесменов.Нововведения, как сообщил глава объединенной юридической службы Андрей Донцов, вступят в силу позднее, когда именно — он не уточнил.Совместное предприятие ООО "РВБ" было учреждено в процессе объединения Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы — группы Russ. На базе объединенной компании планируется создать новейшую цифровую торговую платформу. Это позволит предоставить предпринимателям бесшовные технологичные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.

https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571152.html

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рамзан кадыров, адам делимханов, татьяна бакальчук, wildberries, госдума рф, россия, экономика