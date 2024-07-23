https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571152.html

Wildberries и Russ заявили о стабильной работе компании

Wildberries и Russ заявили о стабильной работе компании - РИА Новости, 23.07.2024

Wildberries и Russ заявили о стабильной работе компании

Совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - продолжает работу в стабильном режиме, все обязательства исполняются в полном объеме, следует из... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:42

2024-07-23T20:42

2024-07-23T20:42

экономика

рамзан кадыров

адам делимханов

татьяна бакальчук

wildberries

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - продолжает работу в стабильном режиме, все обязательства исполняются в полном объеме, следует из совместного заявления компаний, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод. "Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий", - приводит детали заявления пресс-служба группы Russ. Отмечается, что компании продолжат информировать о новых возможностях для селлеров, партнеров и клиентов. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ

https://ria.ru/20240723/kadyrov-1961515146.html

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рамзан кадыров, адам делимханов, татьяна бакальчук, wildberries, госдума рф