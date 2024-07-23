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"Путин наблюдает": на Западе забили тревогу из-за ситуации в США - РИА Новости, 23.07.2024
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12:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/welt-1961422313.html
"Путин наблюдает": на Западе забили тревогу из-за ситуации в США
"Путин наблюдает": на Западе забили тревогу из-за ситуации в США - РИА Новости, 23.07.2024
"Путин наблюдает": на Западе забили тревогу из-за ситуации в США
Положение дел в США после объявления американским лидером Джо Байденом о выходе из гонки за пост главы государства играет на руку президенту России Владимиру... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:22
2024-07-23T12:22
в мире
россия
сша
москва
джо байден
владимир путин
камала харрис
welt
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Положение дел в США после объявления американским лидером Джо Байденом о выходе из гонки за пост главы государства играет на руку президенту России Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Ганс-Ульрих Ергес в эфире канала Welt."Для меня победитель дня — Владимир Путин. Он находится в Москве, наблюдает за Вашингтоном и видит там шекспировскую драму. Перед ним больше нет оппонента", — отметил он.Ергес подчеркнул, что, поскольку Байден вышел из гонки, он, вероятно, не останется до конца своего президентского срока, поскольку всем очевидно его болезненное состояние. По мнению журналиста, на Западе больше нет лидера, который мог бы противостоять России в конфликте на Украине."Очень драматичная ситуация", — заключил он.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах.До выхода из предвыборной гонки на прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
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в мире, россия, сша, москва, джо байден, владимир путин, камала харрис, welt
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Камала Харрис, Welt
"Путин наблюдает": на Западе забили тревогу из-за ситуации в США

Welt: нынешняя ситуация в США играет на руку Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Положение дел в США после объявления американским лидером Джо Байденом о выходе из гонки за пост главы государства играет на руку президенту России Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Ганс-Ульрих Ергес в эфире канала Welt.
"Для меня победитель дня — Владимир Путин. Он находится в Москве, наблюдает за Вашингтоном и видит там шекспировскую драму. Перед ним больше нет оппонента", — отметил он.
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Ергес подчеркнул, что, поскольку Байден вышел из гонки, он, вероятно, не останется до конца своего президентского срока, поскольку всем очевидно его болезненное состояние. По мнению журналиста, на Западе больше нет лидера, который мог бы противостоять России в конфликте на Украине.
"Очень драматичная ситуация", — заключил он.
В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах.
До выхода из предвыборной гонки на прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
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