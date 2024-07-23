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В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2024

В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в районе Шостки Сумской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:21

2024-07-23T00:21

2024-07-23T00:21

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в районе Шостки Сумской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в районе Шостки Сумской области", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240718/podpole-1960393743.html

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сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире