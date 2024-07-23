https://ria.ru/20240723/vzryv-1961388596.html

Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани

Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024

Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани

Сотрудница аптеки, пострадавшая в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске, скончалась в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:17

2024-07-23T10:17

2024-07-23T10:58

происшествия

апшеронск

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Сотрудница аптеки, пострадавшая в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске, скончалась в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник.В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Саперы Росгвардии обследовали район в Апшеронске, где на территории торгового ряда произошел взрыв газа, и не выявили подозрительных предметов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.При этом РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации с тяжелыми травмами находится сотрудница аптеки, которую позже отправили вертолетом санавиации в краевую клиническую больницу №1."Да", - сказал собеседник агентства на вопрос, скончалась ли сотрудница аптеки в больнице.Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести.Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240722/vzryv-1961308585.html

https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html

апшеронск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, апшеронск