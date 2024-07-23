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Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024
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10:17 23.07.2024 (обновлено: 10:58 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/vzryv-1961388596.html
Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани
Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024
Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани
Сотрудница аптеки, пострадавшая в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске, скончалась в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:17
2024-07-23T10:58
происшествия
апшеронск
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Сотрудница аптеки, пострадавшая в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске, скончалась в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник.В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Саперы Росгвардии обследовали район в Апшеронске, где на территории торгового ряда произошел взрыв газа, и не выявили подозрительных предметов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.При этом РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации с тяжелыми травмами находится сотрудница аптеки, которую позже отправили вертолетом санавиации в краевую клиническую больницу №1."Да", - сказал собеседник агентства на вопрос, скончалась ли сотрудница аптеки в больнице.Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести.Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240722/vzryv-1961308585.html
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происшествия, апшеронск
Происшествия, Апшеронск
Умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске на Кубани

Пострадавшая во время взрыва газа в Апшеронске на Кубани умерла в больнице

© СУ СКР по Краснодарскому краюНа месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
На месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Сотрудница аптеки, пострадавшая в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске, скончалась в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник.
В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Саперы Росгвардии обследовали район в Апшеронске, где на территории торгового ряда произошел взрыв газа, и не выявили подозрительных предметов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.
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При этом РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации с тяжелыми травмами находится сотрудница аптеки, которую позже отправили вертолетом санавиации в краевую клиническую больницу №1.
"Да", - сказал собеседник агентства на вопрос, скончалась ли сотрудница аптеки в больнице.
Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести.
Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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