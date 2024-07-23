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"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
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12:54 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:54
2024-07-23T12:54
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции", — подчеркнул он.Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.В воскресенье в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, bild, ми-8 амтш
В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Bild, Ми-8 АМТШ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ

Bild: ВСУ стали стремительно отступать и терять позиции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл РИА Новости. Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
"В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции", — подчеркнул он.
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Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
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