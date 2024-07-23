https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:54
2024-07-23T12:54
2024-07-23T12:54
в мире
украина
германия
россия
вооруженные силы украины
bild
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции", — подчеркнул он.Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.В воскресенье в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
https://ria.ru/20240723/welt-1961422313.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, bild, ми-8 амтш
В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Bild, Ми-8 АМТШ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
Bild: ВСУ стали стремительно отступать и терять позиции