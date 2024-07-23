https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html

"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ

"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024

"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ

Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:54

2024-07-23T12:54

2024-07-23T12:54

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции", — подчеркнул он.Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.В воскресенье в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html

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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, bild, ми-8 амтш