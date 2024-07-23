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Под Харьковом одним ударом уничтожили десятки западных инструкторов ВСУ
Под Харьковом одним ударом уничтожили десятки западных инструкторов ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
Под Харьковом одним ударом уничтожили десятки западных инструкторов ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:29
2024-07-23T11:29
2024-07-23T22:44
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов", — подчеркнули в ведомстве.Удар нанес расчет ракетного комплекса "Искандер-М", пункт временной дислокации находился в населенном пункте Деркачи.Кроме того, Минобороны опубликовало видео нанесения удара.В боевых действиях на стороне ВСУ активно принимают участие иностранные боевики, при этом в СМИ постоянно попадает информация о больших потерях в рядах таких "солдат удачи". Минобороны России уже сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного. По данным ведомства, всего за время спецоперации в соседнюю страну прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.Читайте в Дзен: Все лучшее – потомкам. На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы". Что разозлило аналитиков в Киеве?Залужный сделал первое заявление в качестве посла и выдвинул требование Западу. От чего, по его мнению, должны отказаться союзники?
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Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Харьковской области
Около 50 иностранных инструкторов уничтожено в результате удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Дергачах Харьковской области, сообщило Минобороны
2024-07-23T11:29
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харьков, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, россия, дергачи
Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Дергачи
Под Харьковом одним ударом уничтожили десятки западных инструкторов ВСУ
Расчет "Искандера-М" уничтожил около 50 западных инструкторов под Харьковом