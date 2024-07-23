Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 23.07.2024 (обновлено: 20:56 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961569235.html
Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху
Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, после... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:30
2024-07-23T20:56
в мире
израиль
флорида
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961009911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a5afc3e32cbb9a8ae0da0229995d31.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, после предполагаемой встречи премьера с президентом США Джо Байденом.&quot;С нетерпением жду встречи с Биби Нетаньяху в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в четверг. Во время моего первого срока в регионе царили мир и стабильность, даже были подписаны исторические Авраамовы соглашения. И они будут у нас снова&quot;, - заявил Трамп в Truth Social.Экс-президент США добавил, что вице-президент Байдена Камал Харрис не способна остановить "смертоносные войны"."Как я уже говорил в беседах с... Зеленским и... мировыми лидерами в последние недели, моя программа "Мир через силу" продемонстрирует миру, что эти ужасные, смертоносные войны и жестокие конфликты должны закончиться. Умирают миллионы, и Камала Харрис никоим образом не способна это остановить", - добавил Трамп.Газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе.Ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку. Газета Politico со ссылкой на помощника Харрис также сообщала, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html
израиль
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961009911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb77e1cdc0411802f8cf4635dc4e4076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, флорида, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, камала харрис
В мире, Израиль, Флорида, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху

Трамп заявил, что проведет встречу с Нетаньяху в четверг

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, после предполагаемой встречи премьера с президентом США Джо Байденом.
«

"С нетерпением жду встречи с Биби Нетаньяху в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в четверг. Во время моего первого срока в регионе царили мир и стабильность, даже были подписаны исторические Авраамовы соглашения. И они будут у нас снова", - заявил Трамп в Truth Social.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
22 июля, 08:00
Экс-президент США добавил, что вице-президент Байдена Камал Харрис не способна остановить "смертоносные войны".
«
"Как я уже говорил в беседах с... Зеленским и... мировыми лидерами в последние недели, моя программа "Мир через силу" продемонстрирует миру, что эти ужасные, смертоносные войны и жестокие конфликты должны закончиться. Умирают миллионы, и Камала Харрис никоим образом не способна это остановить", - добавил Трамп.
Газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе.
Ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку. Газета Politico со ссылкой на помощника Харрис также сообщала, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот
Вчера, 11:04
 
В миреИзраильФлоридаСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала