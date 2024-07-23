https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961569235.html

Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху

Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024

Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, после... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:30

2024-07-23T20:30

2024-07-23T20:56

в мире

израиль

флорида

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, после предполагаемой встречи премьера с президентом США Джо Байденом."С нетерпением жду встречи с Биби Нетаньяху в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в четверг. Во время моего первого срока в регионе царили мир и стабильность, даже были подписаны исторические Авраамовы соглашения. И они будут у нас снова", - заявил Трамп в Truth Social.Экс-президент США добавил, что вице-президент Байдена Камал Харрис не способна остановить "смертоносные войны"."Как я уже говорил в беседах с... Зеленским и... мировыми лидерами в последние недели, моя программа "Мир через силу" продемонстрирует миру, что эти ужасные, смертоносные войны и жестокие конфликты должны закончиться. Умирают миллионы, и Камала Харрис никоим образом не способна это остановить", - добавил Трамп.Газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в США на этой неделе.Ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку. Газета Politico со ссылкой на помощника Харрис также сообщала, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

израиль

флорида

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в мире, израиль, флорида, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, камала харрис