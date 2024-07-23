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"Будет большая война". В США сделали пугающее заявление о России
"Будет большая война". В США сделали пугающее заявление о России - РИА Новости, 23.07.2024
"Будет большая война". В США сделали пугающее заявление о России
На Ближнем Востоке разразится большая война между Израилем, "Хезболлой" и Ираном, в которую может быть вовлечена даже Россия, заявил главный редактор Forbes... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:45
2024-07-23T22:45
2024-07-23T22:45
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Ближнем Востоке разразится большая война между Израилем, "Хезболлой" и Ираном, в которую может быть вовлечена даже Россия, заявил главный редактор Forbes Стив Форбс."Между Израилем, Хезболлой и Ираном назревает большая война. Столкновение неизбежно", — написал он.По мнению Форбса, подобный конфликт быстро расширится, в него потенциально могут вступить не только США, но также может быть вовлечена и Россия."Единственный оставшийся вопрос — это время взрыва. Это может произойти в ближайшее время или немного позже", — полагает журналист.Как отметил Форбс, ключевой горячей точкой станет граница Израиля и Ливана, на юге которого расположены позиции "Хезболлы".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера страны, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240723/nato-1961517463.html
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в мире, израиль, иран, россия, хезболла, сша
В мире, Израиль, Иран, Россия, Хезболла, США
"Будет большая война". В США сделали пугающее заявление о России
Forbes: большая война на Ближнем Востоке неизбежна, Россию могут втянуть