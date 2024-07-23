https://ria.ru/20240723/volodin-1961486578.html

В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики

В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики - РИА Новости, 23.07.2024

В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:08

2024-07-23T15:08

2024-07-23T15:22

политика

госдума рф

вячеслав володин

ирина яровая

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой."Мы создали рабочую группу, она работает в еженедельном режиме, возглавляет ее Ирина Анатольевна (Яровая - ред.), по вопросам миграционной политики. Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая важность вопроса, поручить Ирине Анатольевне ее возглавить", - сказал Володин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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политика, госдума рф, вячеслав володин, ирина яровая