https://ria.ru/20240723/volodin-1961486578.html
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики - РИА Новости, 23.07.2024
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:08
2024-07-23T15:08
2024-07-23T15:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
ирина яровая
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой."Мы создали рабочую группу, она работает в еженедельном режиме, возглавляет ее Ирина Анатольевна (Яровая - ред.), по вопросам миграционной политики. Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая важность вопроса, поручить Ирине Анатольевне ее возглавить", - сказал Володин на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
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политика, госдума рф, вячеслав володин, ирина яровая
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Ирина Яровая
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики
Володин предложил сформировать комиссию ГД по вопросам миграционной политики