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В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики - РИА Новости, 23.07.2024
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15:08 23.07.2024 (обновлено: 15:22 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/volodin-1961486578.html
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики - РИА Новости, 23.07.2024
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:08
2024-07-23T15:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
ирина яровая
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой."Мы создали рабочую группу, она работает в еженедельном режиме, возглавляет ее Ирина Анатольевна (Яровая - ред.), по вопросам миграционной политики. Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая важность вопроса, поручить Ирине Анатольевне ее возглавить", - сказал Володин на пленарном заседании.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, ирина яровая
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Ирина Яровая
В ГД предложили сформировать комиссию по вопросам миграционной политики

Володин предложил сформировать комиссию ГД по вопросам миграционной политики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать комиссию палаты по вопросам миграционной политики и возглавить ее вице-спикеру палаты Ирине Яровой.
«
"Мы создали рабочую группу, она работает в еженедельном режиме, возглавляет ее Ирина Анатольевна (Яровая - ред.), по вопросам миграционной политики. Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая важность вопроса, поручить Ирине Анатольевне ее возглавить", - сказал Володин на пленарном заседании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
10 июля, 08:00
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинИрина Яровая
 
 
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