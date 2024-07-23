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Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:33 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/voennye-1961356489.html
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик - РИА Новости, 23.07.2024
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
Российские военные научились выявлять и уничтожать украинские зенитные ракетные комплексы, применяющие крайне опасную тактику противовоздушных засад, рассказал... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:33
2024-07-23T03:33
специальная военная операция на украине
безопасность
алексей леонков
вооруженные силы украины
ростех
су-34
су-35с
су-25
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные научились выявлять и уничтожать украинские зенитные ракетные комплексы, применяющие крайне опасную тактику противовоздушных засад, рассказал РИА Новости ведущий российский специалист по системам ПВО, военный аналитик Алексей Леонков. Как пояснил Леонков, тактика противовоздушных засад предполагает, что расчеты украинских ЗРК нацелены именно на поражение самолетов и сохранение самого комплекса ПВО, задача прикрытия атакуемой наземной цели становится для них второстепенной. Для этого украинские ЗРК продвигаются максимально близко к фронту и не подают никаких сигналов, а РЛС включают всего на несколько десятков секунд – когда уже их зенитные ракеты летят в самолет. При этом целеуказание ЗРК ВСУ, уточнил специалист, получают от внешних источников. Например, от средств пассивной радиотехнической разведки или от обзорных станций метрового диапазона из глубокого тыла. Западные комплексы, в частности, получают информацию о целях через систему передачи данных Link-16. "Наши военные научились эффективно бороться с этой достаточно вероломной и опасной тактикой украинских сил ПВО. При этом используются различные методы", - сказал эксперт. Кроме того, по словам Леонкова, если не получается предотвратить пуск зенитных ракет, российским летчикам удается от них уходить за счет маневрирования с большими перегрузками и работы бортового комплекса обороны "Хибины". "Зафиксировано уже несколько случаев, когда российским самолетам удавалось уходить от вражеских ракет", - рассказал эксперт. "Хибины" представляют собой комплексы радиоэлектронной борьбы, контейнеры которых ставятся на законцовки крыла применяемых в СВО самолетов Су-34 и Су-35С. Штурмовики Су-25 несут их под крылом. По данным "Ростеха", "Хибины" искажают сигнал от самолета для радаров ПВО, что мешает наводить на него ракеты. По словам эксперта, уничтожение выявленных в засадах украинских ЗРК выполняется с применением разных вариантов разведывательно-ударных систем. В такие системы входят средства автоматизации, связи и управления, а также различные ударные и разведывательные комплексы воздушного и наземного базирования.
https://ria.ru/20240314/zrk-1932844271.html
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безопасность, алексей леонков, вооруженные силы украины, ростех, су-34, су-35с, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Ростех, Су-34, Су-35С, Су-25
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик

Аналитик Леонков: военные научились бороться с противовоздушными засадами ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные научились выявлять и уничтожать украинские зенитные ракетные комплексы, применяющие крайне опасную тактику противовоздушных засад, рассказал РИА Новости ведущий российский специалист по системам ПВО, военный аналитик Алексей Леонков.
Как пояснил Леонков, тактика противовоздушных засад предполагает, что расчеты украинских ЗРК нацелены именно на поражение самолетов и сохранение самого комплекса ПВО, задача прикрытия атакуемой наземной цели становится для них второстепенной. Для этого украинские ЗРК продвигаются максимально близко к фронту и не подают никаких сигналов, а РЛС включают всего на несколько десятков секунд – когда уже их зенитные ракеты летят в самолет.
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При этом целеуказание ЗРК ВСУ, уточнил специалист, получают от внешних источников. Например, от средств пассивной радиотехнической разведки или от обзорных станций метрового диапазона из глубокого тыла. Западные комплексы, в частности, получают информацию о целях через систему передачи данных Link-16.
"Наши военные научились эффективно бороться с этой достаточно вероломной и опасной тактикой украинских сил ПВО. При этом используются различные методы", - сказал эксперт.
Кроме того, по словам Леонкова, если не получается предотвратить пуск зенитных ракет, российским летчикам удается от них уходить за счет маневрирования с большими перегрузками и работы бортового комплекса обороны "Хибины". "Зафиксировано уже несколько случаев, когда российским самолетам удавалось уходить от вражеских ракет", - рассказал эксперт.
"Хибины" представляют собой комплексы радиоэлектронной борьбы, контейнеры которых ставятся на законцовки крыла применяемых в СВО самолетов Су-34 и Су-35С. Штурмовики Су-25 несут их под крылом. По данным "Ростеха", "Хибины" искажают сигнал от самолета для радаров ПВО, что мешает наводить на него ракеты.
По словам эксперта, уничтожение выявленных в засадах украинских ЗРК выполняется с применением разных вариантов разведывательно-ударных систем. В такие системы входят средства автоматизации, связи и управления, а также различные ударные и разведывательные комплексы воздушного и наземного базирования.
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