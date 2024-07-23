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На российских водоемах за сутки погибли 16 человек - РИА Новости, 23.07.2024
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08:13 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/vodoemy-1961367347.html
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек - РИА Новости, 23.07.2024
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек
Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:13
2024-07-23T08:13
происшествия
россия
сыктывкар
вологда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. "МЧС России: 16 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС РФ, в Сыктывкаре два подростка отправились купаться за оборудованный пляж: одного из них успели вытащить местные спасатели, тело другого извлекли из воды. Кроме того, в Вологде 17-летний парень купался и пропал из виду, взрослых рядом не было, позднее было найдено его тело. "В пензенском селе Засечное компания каталась на арендованной лодке. Отплыв на четыре метра от буйков, 19-летний парень нырнул с лодки и утонул. Его тело вытащили спасатели. В Алтайском крае на диком пляже утонул 20-летний мужчина. Его тело вытащили спасатели", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220520/dtp-1789746320.html
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происшествия, россия, сыктывкар, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сыктывкар, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек

МЧС: на российских водоемах за сутки погибли 16 человек, в том числе три ребенка

© РИА Новости / Геннадий ШишкинТабличка "Купаться запрещено"
Табличка Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Табличка "Купаться запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале.
"МЧС России: 16 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
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Как уточняет МЧС РФ, в Сыктывкаре два подростка отправились купаться за оборудованный пляж: одного из них успели вытащить местные спасатели, тело другого извлекли из воды. Кроме того, в Вологде 17-летний парень купался и пропал из виду, взрослых рядом не было, позднее было найдено его тело.
"В пензенском селе Засечное компания каталась на арендованной лодке. Отплыв на четыре метра от буйков, 19-летний парень нырнул с лодки и утонул. Его тело вытащили спасатели. В Алтайском крае на диком пляже утонул 20-летний мужчина. Его тело вытащили спасатели", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСыктывкарВологдаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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