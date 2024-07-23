https://ria.ru/20240723/vodoemy-1961367347.html

На российских водоемах за сутки погибли 16 человек

На российских водоемах за сутки погибли 16 человек - РИА Новости, 23.07.2024

На российских водоемах за сутки погибли 16 человек

Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:13

2024-07-23T08:13

2024-07-23T08:13

происшествия

россия

сыктывкар

вологда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. "МЧС России: 16 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС РФ, в Сыктывкаре два подростка отправились купаться за оборудованный пляж: одного из них успели вытащить местные спасатели, тело другого извлекли из воды. Кроме того, в Вологде 17-летний парень купался и пропал из виду, взрослых рядом не было, позднее было найдено его тело. "В пензенском селе Засечное компания каталась на арендованной лодке. Отплыв на четыре метра от буйков, 19-летний парень нырнул с лодки и утонул. Его тело вытащили спасатели. В Алтайском крае на диком пляже утонул 20-летний мужчина. Его тело вытащили спасатели", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220520/dtp-1789746320.html

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

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вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сыктывкар, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)