https://ria.ru/20240723/vodoemy-1961367347.html
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек - РИА Новости, 23.07.2024
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек
Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:13
2024-07-23T08:13
2024-07-23T08:13
происшествия
россия
сыктывкар
вологда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. "МЧС России: 16 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС РФ, в Сыктывкаре два подростка отправились купаться за оборудованный пляж: одного из них успели вытащить местные спасатели, тело другого извлекли из воды. Кроме того, в Вологде 17-летний парень купался и пропал из виду, взрослых рядом не было, позднее было найдено его тело. "В пензенском селе Засечное компания каталась на арендованной лодке. Отплыв на четыре метра от буйков, 19-летний парень нырнул с лодки и утонул. Его тело вытащили спасатели. В Алтайском крае на диком пляже утонул 20-летний мужчина. Его тело вытащили спасатели", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220520/dtp-1789746320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сыктывкар, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сыктывкар, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На российских водоемах за сутки погибли 16 человек
МЧС: на российских водоемах за сутки погибли 16 человек, в том числе три ребенка