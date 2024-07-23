https://ria.ru/20240723/vikhr-1961507961.html

"Ростех" рассказал о новом применении "Вихрей" в зоне СВО

"Ростех" рассказал о новом применении "Вихрей" в зоне СВО - РИА Новости, 23.07.2024

"Ростех" рассказал о новом применении "Вихрей" в зоне СВО

Управляемые ракеты "Вихрь" в зоне СВО стали применять не только для уничтожения бронетехники ВСУ, но и для поражения огневых точек противника, замаскированных и РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:13

2024-07-23T16:13

2024-07-23T16:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ростех

ка-52 "аллигатор"

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Управляемые ракеты "Вихрь" в зоне СВО стали применять не только для уничтожения бронетехники ВСУ, но и для поражения огневых точек противника, замаскированных и защищенных объектов, рассказали в госкорпорации "Ростех". "Сегодня применение "Вихрей" на СВО расширяется. Их используют не только для уничтожения бронетехники противника, находящейся в том числе в укрытиях или в движении, но и для поражения огневых точек ВСУ, замаскированных и защищенных объектов", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что концерн "Калашников" (входит в "Ростех"), который производит "Вихри", работает над увеличением дальности и совершенствованием боевой части ракеты, планирует адаптировать ракету под беспилотные летательные аппараты. Управляемые ракеты "Вихрь" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду, а вероятность поражения цели близка к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты.

https://ria.ru/20240723/svo-1961446391.html

https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, ростех, ка-52 "аллигатор", безопасность