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Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.07.2024
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14:51 23.07.2024 (обновлено: 17:47 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/vengriya-1961472978.html
Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине
Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.07.2024
Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине
Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла", РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:51
2024-07-23T17:47
венгрия
украина
евросоюз
петер сийярто
в мире
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БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порталу ATV."Я четко заявил, что до тех пор, пока этот вопрос (транзита нефти "Лукойла". — Прим. ред.) Украина не решит, всем следует забыть о выплате 6,5 миллиарда евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" — сказал министр.Как заявил накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, если европейские страны, которые уже передали вооружение Украине, не получат компенсации, у них будет мало стимулов продолжать оказывать поддержку Киеву.В понедельник, 22 июля, стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации с Еврокомиссией из-за остановки Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл". Этот этап предваряет создание специальной комиссии для разбирательства с киевскими властями. Как объяснял Сийярто, остановка транзита нарушает соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Если решение не будет найдено, Брюссель получит право пересмотреть некоторые из своих обязательств, например, в области таможенных пошлин.На минувшей неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список.Как заявили в Кремле, ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России.
https://ria.ru/20240721/vengriya-1961002774.html
https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html
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венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто, в мире
Венгрия, Украина, Евросоюз, Петер Сийярто, В мире
Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине

Венгрия блокировала компенсации за оружие для ВСУ из-за остановки транзита нефти

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порталу ATV.
"Я четко заявил, что до тех пор, пока этот вопрос (транзита нефти "Лукойла". — Прим. ред.) Украина не решит, всем следует забыть о выплате 6,5 миллиарда евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" — сказал министр.
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На минувшей неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список.
Как заявили в Кремле, ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России.
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ВенгрияУкраинаЕвросоюзПетер СийяртоВ мире
 
 
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