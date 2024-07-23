Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине
Венгрия блокировала компенсации за оружие для ВСУ из-за остановки транзита нефти
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 июл — РИА Новости. Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порталу ATV.
"Я четко заявил, что до тех пор, пока этот вопрос (транзита нефти "Лукойла". — Прим. ред.) Украина не решит, всем следует забыть о выплате 6,5 миллиарда евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" — сказал министр.
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Как заявил накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, если европейские страны, которые уже передали вооружение Украине, не получат компенсации, у них будет мало стимулов продолжать оказывать поддержку Киеву.
В понедельник, 22 июля, стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации с Еврокомиссией из-за остановки Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл". Этот этап предваряет создание специальной комиссии для разбирательства с киевскими властями. Как объяснял Сийярто, остановка транзита нарушает соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Если решение не будет найдено, Брюссель получит право пересмотреть некоторые из своих обязательств, например, в области таможенных пошлин.
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На минувшей неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список.