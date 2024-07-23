https://ria.ru/20240723/vagon-tsisterna-1961538451.html
В Петербурге загорелся вагон-цистерна
В Петербурге загорелся вагон-цистерна - РИА Новости, 23.07.2024
В Петербурге загорелся вагон-цистерна
Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания вагона-цистерны на путях необщего пользования вблизи Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:59
2024-07-23T17:59
2024-07-23T18:04
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания вагона-цистерны на путях необщего пользования вблизи Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Возгорание вагона-цистерны на путях необщего пользования коммерческой организации вблизи Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдение противопожарных требований.
https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге загорелся вагон-цистерна
Вагон-цистерна загорелся у Ладожского вокзала в Петербурге, никто не пострадал