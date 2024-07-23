https://ria.ru/20240723/vagon-tsisterna-1961538451.html

В Петербурге загорелся вагон-цистерна

В Петербурге загорелся вагон-цистерна - РИА Новости, 23.07.2024

В Петербурге загорелся вагон-цистерна

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания вагона-цистерны на путях необщего пользования вблизи Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:59

2024-07-23T17:59

2024-07-23T18:04

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961538973_0:36:1249:739_1920x0_80_0_0_1097a3c897ad108e76f2a816b8acbf09.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания вагона-цистерны на путях необщего пользования вблизи Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Возгорание вагона-цистерны на путях необщего пользования коммерческой организации вблизи Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдение противопожарных требований.

https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура