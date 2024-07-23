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На Урале женщина издевалась над годовалым ребенком, чтобы позлить мужа - РИА Новости, 23.07.2024
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11:55 23.07.2024 (обновлено: 12:29 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ural-1961414896.html
На Урале женщина издевалась над годовалым ребенком, чтобы позлить мужа
На Урале женщина издевалась над годовалым ребенком, чтобы позлить мужа - РИА Новости, 23.07.2024
На Урале женщина издевалась над годовалым ребенком, чтобы позлить мужа
Мать издевалась над годовалым ребенком и снимала все на камеру, чтобы позлить мужа в Каменске-Уральском в Свердловской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:55
2024-07-23T12:29
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Мать издевалась над годовалым ребенком и снимала все на камеру, чтобы позлить мужа в Каменске-Уральском в Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых во вторник. По его словам, в феврале полиция заметила в интернете видео, на котором запечатлен факт насилия над ребенком, затем была организована проверка. На записи, размещенной в местных СМИ, женщина душит малыша, а тот плачет. "Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно. Ее доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая местная жительница 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения. Жуткую видеозапись она сделала еще летом 2023 года. Тогда у нее с сожителем произошел конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного", – сказал Горелых. В отношении женщины возбуждено два уголовных дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угроза убийством. Она уже находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее детей до приговора суда, где материалы дела уже находятся на рассмотрении, будет их бабушка, отметил представитель МВД. В региональном управлении СК РФ добавили, что против женщины также возбуждено уголовное дело об истязании двух несовершеннолетних. Ведомство ведет дело уже по новым эпизодам.
https://ria.ru/20240723/priamurja-1961371813.html
https://ria.ru/20240722/ufa-1961259585.html
каменск-уральский
свердловская область
россия
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале женщина издевалась над годовалым ребенком, чтобы позлить мужа

На Урале мать душила годовалого ребенка и снимала на камеру, чтобы позлить мужа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Мать издевалась над годовалым ребенком и снимала все на камеру, чтобы позлить мужа в Каменске-Уральском в Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых во вторник.
По его словам, в феврале полиция заметила в интернете видео, на котором запечатлен факт насилия над ребенком, затем была организована проверка. На записи, размещенной в местных СМИ, женщина душит малыша, а тот плачет.
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"Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно. Ее доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая местная жительница 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения. Жуткую видеозапись она сделала еще летом 2023 года. Тогда у нее с сожителем произошел конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного", – сказал Горелых.
В отношении женщины возбуждено два уголовных дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угроза убийством. Она уже находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее детей до приговора суда, где материалы дела уже находятся на рассмотрении, будет их бабушка, отметил представитель МВД.
В региональном управлении СК РФ добавили, что против женщины также возбуждено уголовное дело об истязании двух несовершеннолетних. Ведомство ведет дело уже по новым эпизодам.
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ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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