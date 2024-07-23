https://ria.ru/20240723/ukraina-1961568012.html

"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе

"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2024

"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе

Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:21

2024-07-23T20:21

2024-07-23T20:21

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донецкая народная республика

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руслан бортник

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом Бортником."Что сейчас реально происходит на фронте. Самое угрожающее у нас направление — это покровское. Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем", — сказал эксперт.По его мнению, дальнейшее отступление украинских войск в Донбассе приведет к оперативно-тактическому поражению Киева.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.

https://ria.ru/20240723/nato-1961517463.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, олег стариков, руслан бортник, служба безопасности украины, россия