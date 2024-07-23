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"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2024
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20:21 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961568012.html
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2024
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе
Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:21
2024-07-23T20:21
в мире
донбасс
донецкая народная республика
олег стариков
руслан бортник
служба безопасности украины
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом Бортником."Что сейчас реально происходит на фронте. Самое угрожающее у нас направление — это покровское. Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем", — сказал эксперт.По его мнению, дальнейшее отступление украинских войск в Донбассе приведет к оперативно-тактическому поражению Киева.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, олег стариков, руслан бортник, служба безопасности украины, россия
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Руслан Бортник, Служба безопасности Украины, Россия
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе

Экс-офицер СБУ Стариков: Киев не может стабилизировать ситуацию в Донбассе

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом Бортником.
«
"Что сейчас реально происходит на фронте. Самое угрожающее у нас направление — это покровское. Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем", — сказал эксперт.
По его мнению, дальнейшее отступление украинских войск в Донбассе приведет к оперативно-тактическому поражению Киева.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.
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В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаОлег СтариковРуслан БортникСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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