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"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2024
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе
Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:21
2024-07-23T20:21
2024-07-23T20:21
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе, заявил бывший офицер СБУ Олег Стариков в беседе с политологом Русланом Бортником."Что сейчас реально происходит на фронте. Самое угрожающее у нас направление — это покровское. Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем", — сказал эксперт.По его мнению, дальнейшее отступление украинских войск в Донбассе приведет к оперативно-тактическому поражению Киева.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.
https://ria.ru/20240723/nato-1961517463.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, олег стариков, руслан бортник, служба безопасности украины, россия
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Руслан Бортник, Служба безопасности Украины, Россия
"Мы не можем". В Киеве встревожены из-за ситуации в Донбассе
Экс-офицер СБУ Стариков: Киев не может стабилизировать ситуацию в Донбассе