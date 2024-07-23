Рейтинг@Mail.ru
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961522650.html
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине
Новая волна мобилизации на Украине обострит нехватку рабочих рук и тем самым нанесет сильный удар по экономике страны, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:12
2024-07-23T17:12
в мире
украина
киев
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
Москва, 23 июл - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине обострит нехватку рабочих рук и тем самым нанесет сильный удар по экономике страны, пишет газета The Washington Post."Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприниматели ожидают, что найти работников станет еще труднее. Это еще больше усилит нагрузку на искалеченную экономику Украины. &lt;…&gt; Ожидается, что проблема нехватки рабочей силы на Украине будет усугубляться по мере продолжения конфликта", — сообщается в статье.The Washington Post также ссылается на высказывания киевского экономиста Сергея Фурса, который считает, что новая волна мобилизации не только сорвет стремление Украины к экономическому росту, но и напугает многих украинцев."Мобилизация 200-300 тысяч новых солдат сократит экономический рост лишь на 0,5%, но это давление может только увеличиться, если люди испугаются и покинут рынок труда. Многие могут решить, что лучше где-то спрятаться от ТЦК, чем идти на работу, что приведет к их уходу с рынка труда. В этом случае влияние на экономические показатели может стать гораздо больше", — заявил экономист.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у некоторых депутатов Рады.
https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине

WP: мобилизация на Украине нанесет большой ущерб экономике страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 23 июл - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине обострит нехватку рабочих рук и тем самым нанесет сильный удар по экономике страны, пишет газета The Washington Post.
"Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприниматели ожидают, что найти работников станет еще труднее. Это еще больше усилит нагрузку на искалеченную экономику Украины. <…> Ожидается, что проблема нехватки рабочей силы на Украине будет усугубляться по мере продолжения конфликта", — сообщается в статье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных
Вчера, 16:33
The Washington Post также ссылается на высказывания киевского экономиста Сергея Фурса, который считает, что новая волна мобилизации не только сорвет стремление Украины к экономическому росту, но и напугает многих украинцев.
"Мобилизация 200-300 тысяч новых солдат сократит экономический рост лишь на 0,5%, но это давление может только увеличиться, если люди испугаются и покинут рынок труда. Многие могут решить, что лучше где-то спрятаться от ТЦК, чем идти на работу, что приведет к их уходу с рынка труда. В этом случае влияние на экономические показатели может стать гораздо больше", — заявил экономист.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у некоторых депутатов Рады.
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Латают дыры". Эстонский генерал пришел в ужас от мобилизации на Украине
Вчера, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала