https://ria.ru/20240723/ukraina-1961522650.html

"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине

"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине - РИА Новости, 23.07.2024

"Будет только хуже". В США заявили о тотальной катастрофе на Украине

Новая волна мобилизации на Украине обострит нехватку рабочих рук и тем самым нанесет сильный удар по экономике страны, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:12

2024-07-23T17:12

2024-07-23T17:12

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специальная военная операция на украине

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Москва, 23 июл - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине обострит нехватку рабочих рук и тем самым нанесет сильный удар по экономике страны, пишет газета The Washington Post."Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприниматели ожидают, что найти работников станет еще труднее. Это еще больше усилит нагрузку на искалеченную экономику Украины. <…> Ожидается, что проблема нехватки рабочей силы на Украине будет усугубляться по мере продолжения конфликта", — сообщается в статье.The Washington Post также ссылается на высказывания киевского экономиста Сергея Фурса, который считает, что новая волна мобилизации не только сорвет стремление Украины к экономическому росту, но и напугает многих украинцев."Мобилизация 200-300 тысяч новых солдат сократит экономический рост лишь на 0,5%, но это давление может только увеличиться, если люди испугаются и покинут рынок труда. Многие могут решить, что лучше где-то спрятаться от ТЦК, чем идти на работу, что приведет к их уходу с рынка труда. В этом случае влияние на экономические показатели может стать гораздо больше", — заявил экономист.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у некоторых депутатов Рады.

https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский