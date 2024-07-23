"Латают дыры". Эстонский генерал пришел в ужас от мобилизации на Украине
Экс-генерал-майор Юхтеги: командование ВСУ латает дыры мобилизованными на фронте
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинские военные вместо создания десяти бригад используют мобилизованных, чтобы залатать дыры на фронте, заявил генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги в беседе с телерадиовещательной компанией ERR.
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"Они (Киев. — Прим. ред.) надеялись сформировать десять новых бригад — по пять-шесть тысяч человек в бригаде. Сегодня мы видим, что мобилизованными латают дыры на фронте — на тех участках, где подразделения сильно пострадали. Украинские части фактически недоукомплектованы, а на передовой допускаются части, заполненные примерно на 60 процентов. Часто подразделения обманывают, говоря, что их численность выше, чем на самом деле, поскольку в противном случае их ждет переформирование либо что-то подобное", — сказал он.
По мнению генерала, мобилизация на Украине пока не смогла существенно облегчить ситуацию с нехваткой личного состава. Он также отметил, что мобилизованные, прибывающие на передовую, плохо обучены и в результате быстрее погибают или получают ранения.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что в военкоматы приходится призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.