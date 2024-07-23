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На Украине возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских - РИА Новости, 23.07.2024
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10:33 23.07.2024 (обновлено: 11:14 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961386795.html
На Украине возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских
На Украине возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских - РИА Новости, 23.07.2024
На Украине возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских
Власти Украины возбудили уголовное дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских, которая была незаконно снесена по его указанию, говорится в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:33
2024-07-23T11:14
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Украины возбудили уголовное дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских, которая была незаконно снесена по его указанию, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.Построенную в 1890 году усадьбу, которая располагалась на улице Александра Конисского в центре Киева, снесли четыре дня назад с помощью тяжелой строительной техники. У стен мэрии собрались около 1 тысячи протестующих, полиция возбудила уголовное дело по факту сноса. По данным украинских СМИ, на месте исторического здания планируют возвести жилой комплекс "Тургеневъ". В мэрии заявили, что на днях общественники подали документы для присвоения усадьбе статуса достопримечательности, и назвали снос "циничным и дерзким преступлением". "Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, предъявлено подозрение (в российской терминологии - "возбуждено уголовное дело" - ред.). Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (с запретом пользования, распоряжения и отчуждения - ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По данным следствия, подозреваемый, чье имя не называется, привлек строительную фирму и дал ее сотрудникам указание снести здание. Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к разрушению усадьбы.
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Украина, Киев, В мире
На Украине возбудили дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских

В Киеве завели дело на совладельца усадьбы Зеленских, снесенной по его указанию

© Киевская городская прокуратураИсторическая усадьба Зеленских конца XIX века, снесенная в Киеве
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века, снесенная в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Киевская городская прокуратура
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века, снесенная в Киеве
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Украины возбудили уголовное дело против совладельца исторической усадьбы Зеленских, которая была незаконно снесена по его указанию, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Построенную в 1890 году усадьбу, которая располагалась на улице Александра Конисского в центре Киева, снесли четыре дня назад с помощью тяжелой строительной техники. У стен мэрии собрались около 1 тысячи протестующих, полиция возбудила уголовное дело по факту сноса. По данным украинских СМИ, на месте исторического здания планируют возвести жилой комплекс "Тургеневъ". В мэрии заявили, что на днях общественники подали документы для присвоения усадьбе статуса достопримечательности, и назвали снос "циничным и дерзким преступлением".
«
"Совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос, предъявлено подозрение (в российской терминологии - "возбуждено уголовное дело" - ред.). Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (с запретом пользования, распоряжения и отчуждения - ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, подозреваемый, чье имя не называется, привлек строительную фирму и дал ее сотрудникам указание снести здание. Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к разрушению усадьбы.
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