https://ria.ru/20240723/ukraina-1961383530.html

Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине

Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 23.07.2024

Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине

Запад понимает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:54

2024-07-23T09:54

2024-07-23T15:27

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад понимает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung."Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", — сказал эксперт.Тодд также считает, что Германия должна играть важную роль в завершении конфликта на Украине мирным путем, а Европе следует признать новые российские территории.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".

https://ria.ru/20240722/interiapl-1961224000.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, германия, министерство обороны сша, политика