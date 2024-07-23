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Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 23.07.2024
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09:54 23.07.2024 (обновлено: 15:27 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961383530.html
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 23.07.2024
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Запад понимает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:54
2024-07-23T15:27
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад понимает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung."Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", — сказал эксперт.Тодд также считает, что Германия должна играть важную роль в завершении конфликта на Украине мирным путем, а Европе следует признать новые российские территории.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
https://ria.ru/20240722/interiapl-1961224000.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, германия, министерство обороны сша, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Германия, Министерство обороны США, Политика
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине

Французский историк Тодд заявил, что в Пентагоне осознают поражение Украины

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад понимает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung.
«
"Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", — сказал эксперт.
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Тодд также считает, что Германия должна играть важную роль в завершении конфликта на Украине мирным путем, а Европе следует признать новые российские территории.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
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