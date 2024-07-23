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Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов - РИА Новости, 23.07.2024
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08:43 23.07.2024 (обновлено: 09:12 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961369139.html
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов - РИА Новости, 23.07.2024
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов
Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:43
2024-07-23T09:12
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики. "К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина… С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах", - заявил Шевченко. Он отметил, что это сложная тема, поскольку невозможно точно узнать, сколько именно человек нелегально попали в Молдавию. Дипломат пояснил, что данные разных ведомств по этому вопросу сильно отличаются. "Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии? Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему (уклонистов - ред.) на несколько маленьких и решать их последовательно", - сказал посол. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html
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в мире, молдавия, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов

Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов, которым отказали в убежище

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики.
"К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина… С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах", - заявил Шевченко.
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Он отметил, что это сложная тема, поскольку невозможно точно узнать, сколько именно человек нелегально попали в Молдавию. Дипломат пояснил, что данные разных ведомств по этому вопросу сильно отличаются.
"Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии? Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему (уклонистов - ред.) на несколько маленьких и решать их последовательно", - сказал посол.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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