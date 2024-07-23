https://ria.ru/20240723/ukraina-1961369139.html
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов - РИА Новости, 23.07.2024
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов
Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:43
2024-07-23T08:43
2024-07-23T09:12
в мире
молдавия
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики. "К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина… С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах", - заявил Шевченко. Он отметил, что это сложная тема, поскольку невозможно точно узнать, сколько именно человек нелегально попали в Молдавию. Дипломат пояснил, что данные разных ведомств по этому вопросу сильно отличаются. "Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии? Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему (уклонистов - ред.) на несколько маленьких и решать их последовательно", - сказал посол. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html
https://ria.ru/20240714/deputat-1959626515.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов
Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов, которым отказали в убежище
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики.
"К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе
и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина… С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах", - заявил Шевченко.
Он отметил, что это сложная тема, поскольку невозможно точно узнать, сколько именно человек нелегально попали в Молдавию. Дипломат пояснил, что данные разных ведомств по этому вопросу сильно отличаются.
"Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии? Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему (уклонистов - ред.) на несколько маленьких и решать их последовательно", - сказал посол.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.