На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"
Экономист Кущ заявил об утраченном окне возможностей для списания долга Украины
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*, сравнив проведенную реструктуризацию долга с "потерянной победой".
"Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — написал Кущ.
По его словам, даже с учетом списания 37% от стоимости долга проценты по нему обеспечивают "очень неплохую" доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта.
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"Ну и традиционная вишенка на торте: в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга!" — возмутился экономист.
В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что Кущ назвал "чем-то уникальным". При соответствии ВВП страны прогнозу от фонда уровень списания долга для Киева составит не 37%, а 25%, что выглядит "уже довольно жалко", посетовал он.
"Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — резюмировал экономист.
Как ранее сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.
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