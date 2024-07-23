https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html

На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"

На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы" - РИА Новости, 23.07.2024

На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"

Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*, сравнив проведенную... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T02:35

2024-07-23T02:35

2024-07-23T02:35

в мире

украина

алексей кущ

денис шмыгаль

мвф

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*, сравнив проведенную реструктуризацию долга с "потерянной победой"."Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — написал Кущ.По его словам, даже с учетом списания 37% от стоимости долга проценты по нему обеспечивают "очень неплохую" доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта."Ну и традиционная вишенка на торте: в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга!" — возмутился экономист.В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что Кущ назвал "чем-то уникальным". При соответствии ВВП страны прогнозу от фонда уровень списания долга для Киева составит не 37%, а 25%, что выглядит "уже довольно жалко", посетовал он."Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — резюмировал экономист.Как ранее сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240722/defolt-1960814574.html

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961036168.html

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в мире, украина, алексей кущ, денис шмыгаль, мвф