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На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы" - РИА Новости, 23.07.2024
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02:35 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html
На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"
На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы" - РИА Новости, 23.07.2024
На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"
Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*, сравнив проведенную... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:35
2024-07-23T02:35
в мире
украина
алексей кущ
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*, сравнив проведенную реструктуризацию долга с "потерянной победой"."Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — написал Кущ.По его словам, даже с учетом списания 37% от стоимости долга проценты по нему обеспечивают "очень неплохую" доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта."Ну и традиционная вишенка на торте: в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга!" — возмутился экономист.В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что Кущ назвал "чем-то уникальным". При соответствии ВВП страны прогнозу от фонда уровень списания долга для Киева составит не 37%, а 25%, что выглядит "уже довольно жалко", посетовал он."Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено &lt;…&gt; Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — резюмировал экономист.Как ранее сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240722/defolt-1960814574.html
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в мире, украина, алексей кущ, денис шмыгаль, мвф
В мире, Украина, Алексей Кущ, Денис Шмыгаль, МВФ
На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"

Экономист Кущ заявил об утраченном окне возможностей для списания долга Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*, сравнив проведенную реструктуризацию долга с "потерянной победой".
"Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%", — написал Кущ.
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По его словам, даже с учетом списания 37% от стоимости долга проценты по нему обеспечивают "очень неплохую" доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта.
«
"Ну и традиционная вишенка на торте: в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга!" — возмутился экономист.
В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что Кущ назвал "чем-то уникальным". При соответствии ВВП страны прогнозу от фонда уровень списания долга для Киева составит не 37%, а 25%, что выглядит "уже довольно жалко", посетовал он.
"Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам", — резюмировал экономист.
Как ранее сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаАлексей КущДенис ШмыгальМВФ
 
 
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