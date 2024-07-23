https://ria.ru/20240723/uchastnik-1961494197.html
Участник банды "Северские" предстанет перед судом
Участник банды "Северские" предстанет перед судом - РИА Новости, 23.07.2024
Участник банды "Северские" предстанет перед судом
Участник банды "Северские" Андрей Воронин, обвиняемый в убийстве пяти человек и покушении на еще двоих, предстанет перед судом, сообщила старший помощник... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:28
2024-07-23T15:28
2024-07-23T15:30
происшествия
россия
костромская область
ольга врадий
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Участник банды "Северские" Андрей Воронин, обвиняемый в убийстве пяти человек и покушении на еще двоих, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении члена банды "Северские" Андрея Воронина, действовавшего на территориях Московской и Костромской областей... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказала она. Он обвиняется по статьям об участии в банде, убийстве пяти человек и покушении на убийство ещё двух, а также в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным следствия, в 2006 году Андрей Воронин и его младший брат Алексей вступили в банду "Северские", созданную в мае 1997 года, после чего они девять лет участвовали в планировании и совершении ряда убийств, а также других преступлений. "Жертвами старшего Воронина стали пять коммерсантов, двоим из которых удалось выжить, а также главарь банды Виктор Лазовский и его знакомая. Мотивом выступали обогащение, передел сфер влияния и усиления авторитета банды путем увеличения подконтрольных объектов", - рассказала Врадий.Отмечается, что после убийства Лазовского осенью 2009 года группировку возглавил Дмитрий Гладышев. Ранее уголовные дела против семи членов банды, в том числе младшего брата обвиняемого, были выделены в отдельное производство, приговором Мособлсуда они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.
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происшествия, россия, костромская область, ольга врадий, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Костромская область, Ольга Врадий, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Участник банды "Северские" предстанет перед судом
Член банды "Северские", обвиняемый в убийстве 5 человек, предстанет перед судом
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Участник банды "Северские" Андрей Воронин, обвиняемый в убийстве пяти человек и покушении на еще двоих, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении члена банды "Северские" Андрея Воронина, действовавшего на территориях Московской и Костромской областей
... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд
для рассмотрения по существу", - сказала она.
Он обвиняется по статьям об участии в банде, убийстве пяти человек и покушении на убийство ещё двух, а также в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным следствия, в 2006 году Андрей Воронин и его младший брат Алексей вступили в банду "Северские", созданную в мае 1997 года, после чего они девять лет участвовали в планировании и совершении ряда убийств, а также других преступлений.
«
"Жертвами старшего Воронина стали пять коммерсантов, двоим из которых удалось выжить, а также главарь банды Виктор Лазовский и его знакомая. Мотивом выступали обогащение, передел сфер влияния и усиления авторитета банды путем увеличения подконтрольных объектов", - рассказала Врадий.
Отмечается, что после убийства Лазовского осенью 2009 года группировку возглавил Дмитрий Гладышев.
Ранее уголовные дела против семи членов банды, в том числе младшего брата обвиняемого, были выделены в отдельное производство, приговором Мособлсуда они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.