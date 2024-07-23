https://ria.ru/20240723/uchastnik-1961494197.html

Участник банды "Северские" предстанет перед судом

Участник банды "Северские" предстанет перед судом - РИА Новости, 23.07.2024

Участник банды "Северские" предстанет перед судом

Участник банды "Северские" Андрей Воронин, обвиняемый в убийстве пяти человек и покушении на еще двоих, предстанет перед судом, сообщила старший помощник... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:28

2024-07-23T15:28

2024-07-23T15:30

происшествия

россия

костромская область

ольга врадий

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Участник банды "Северские" Андрей Воронин, обвиняемый в убийстве пяти человек и покушении на еще двоих, предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении члена банды "Северские" Андрея Воронина, действовавшего на территориях Московской и Костромской областей... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказала она. Он обвиняется по статьям об участии в банде, убийстве пяти человек и покушении на убийство ещё двух, а также в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным следствия, в 2006 году Андрей Воронин и его младший брат Алексей вступили в банду "Северские", созданную в мае 1997 года, после чего они девять лет участвовали в планировании и совершении ряда убийств, а также других преступлений. "Жертвами старшего Воронина стали пять коммерсантов, двоим из которых удалось выжить, а также главарь банды Виктор Лазовский и его знакомая. Мотивом выступали обогащение, передел сфер влияния и усиления авторитета банды путем увеличения подконтрольных объектов", - рассказала Врадий.Отмечается, что после убийства Лазовского осенью 2009 года группировку возглавил Дмитрий Гладышев. Ранее уголовные дела против семи членов банды, в том числе младшего брата обвиняемого, были выделены в отдельное производство, приговором Мособлсуда они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

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происшествия, россия, костромская область, ольга врадий, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)