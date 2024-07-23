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Центр Луганска остался частично без интернета и кабельного вещания
Центр Луганска остался частично без интернета и кабельного вещания - РИА Новости, 23.07.2024
Центр Луганска остался частично без интернета и кабельного вещания
Центр Луганска остался частично без интернета и кабельного вещания в результате повреждения подземного магистрального соединения, сообщает правительство ЛНР в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:24
2024-07-23T19:24
2024-07-23T19:24
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Центр Луганска остался частично без интернета и кабельного вещания в результате повреждения подземного магистрального соединения, сообщает правительство ЛНР в Telegram-канале со ссылкой на провайдер "Республиканские цифровые коммуникации" (РЦК). "Центр Луганска частично остался без интернета и кабельного. Из-за проводимых дорожно-ремонтных работ по ул. Оборонной повреждено подземное магистральное соединение... В связи с этим частично отсутствуют услуги кабельного вещания и интернета в центральной части Луганска", - говорится в сообщении правительства региона. Отмечается, что специалисты уже направились на место аварии для восстановления поврежденной линии.
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луганск, луганская народная республика, россия, технологии, общество
Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Технологии, Общество
Центр Луганска остался частично без интернета и кабельного вещания
В центре Луганска частично нет интернета и кабельного вещания из-за повреждения