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Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС - РИА Новости, 23.07.2024
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17:34 23.07.2024 (обновлено: 17:37 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/tsb-1961529990.html
Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС
Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС - РИА Новости, 23.07.2024
Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС
Банк России запланировал проведение киберучений с центральными банками стран БРИКС в августе-сентябре этого года, сообщил российский регулятор. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:34
2024-07-23T17:37
россия
египет
эфиопия
брикс
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России запланировал проведение киберучений с центральными банками стран БРИКС в августе-сентябре этого года, сообщил российский регулятор. "В августе-сентябре состоятся первые трансграничные киберучения центральных банков", - говорится в сообщении. ЦБ весной сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
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россия, египет, эфиопия, брикс, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Египет, Эфиопия, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС

ЦБ запланировал киберучения с центральными банками БРИКС в августе-сентябре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России запланировал проведение киберучений с центральными банками стран БРИКС в августе-сентябре этого года, сообщил российский регулятор.
«
"В августе-сентябре состоятся первые трансграничные киберучения центральных банков", - говорится в сообщении.
ЦБ весной сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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РоссияЕгипетЭфиопияБРИКСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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