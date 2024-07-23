https://ria.ru/20240723/tsb-1961529990.html

Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС

Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС - РИА Новости, 23.07.2024

Банк России планирует провести киберучения с регуляторами стран БРИКС

Банк России запланировал проведение киберучений с центральными банками стран БРИКС в августе-сентябре этого года, сообщил российский регулятор. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:34

2024-07-23T17:34

2024-07-23T17:37

россия

египет

эфиопия

брикс

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России запланировал проведение киберучений с центральными банками стран БРИКС в августе-сентябре этого года, сообщил российский регулятор. "В августе-сентябре состоятся первые трансграничные киберучения центральных банков", - говорится в сообщении. ЦБ весной сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20240723/ekspert-1961527028.html

россия

египет

эфиопия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, египет, эфиопия, брикс, центральный банк рф (цб рф), экономика