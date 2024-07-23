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Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
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15:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/tramp-1961498078.html
Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ
Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ
В Киеве опасаются, что Украину ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, сообщает журнал Time... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:40
2024-07-23T15:40
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Киеве опасаются, что Украину ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, сообщает журнал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников. "Первые восемь или десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень сложными", - сказал один из источников издания. Как отмечает Time, Трамп, скорее всего, сократит помощь Киеву и будет подталкивать Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения с Россией. Для того, чтобы склонить Трампа на свою сторону, в Киеве рассчитывают на помощь союзников в Европе и среди представителей американского ВПК, получающего значительную прибыль от поставки оружия на Украину, пишет журнал. "Они могут объяснить (Трампу), почему это идет на пользу многим в Америке, особенно в республиканских штатах", - сказал источник. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ

Time: почти весь 2025 год будут сложным для Украины в случае переизбрания Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Киеве опасаются, что Украину ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, сообщает журнал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников.
"Первые восемь или десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень сложными", - сказал один из источников издания.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Как отмечает Time, Трамп, скорее всего, сократит помощь Киеву и будет подталкивать Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения с Россией. Для того, чтобы склонить Трампа на свою сторону, в Киеве рассчитывают на помощь союзников в Европе и среди представителей американского ВПК, получающего значительную прибыль от поставки оружия на Украину, пишет журнал. "Они могут объяснить (Трампу), почему это идет на пользу многим в Америке, особенно в республиканских штатах", - сказал источник.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВыборы президента США — 2024
 
 
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