https://ria.ru/20240723/tramp-1961498078.html

Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ

Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024

Киев опасается сложностей, если Трамп вернется в Белый дом, пишут СМИ

В Киеве опасаются, что Украину ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, сообщает журнал Time... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:40

2024-07-23T15:40

2024-07-23T15:40

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украина

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Киеве опасаются, что Украину ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, сообщает журнал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников. "Первые восемь или десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень сложными", - сказал один из источников издания. Как отмечает Time, Трамп, скорее всего, сократит помощь Киеву и будет подталкивать Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения с Россией. Для того, чтобы склонить Трампа на свою сторону, в Киеве рассчитывают на помощь союзников в Европе и среди представителей американского ВПК, получающего значительную прибыль от поставки оружия на Украину, пишет журнал. "Они могут объяснить (Трампу), почему это идет на пользу многим в Америке, особенно в республиканских штатах", - сказал источник. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html

https://ria.ru/20240722/politico-1961322742.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024