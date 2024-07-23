https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот

Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот - РИА Новости, 23.07.2024

Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:04

2024-07-23T11:04

2024-07-23T14:14

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот. "Своего рода да", — ответил политик на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте.Кандидат в президенты США от республиканцев давал интервью вместе с сенатором Джеем Ди Вэнсом, которого он выбрал в качестве вице-президента. Вэнс также утвердительно ответил на этот вопрос. "Если Байден не может баллотироваться на пост президента, не может выполнять обязанность президента и его хотят сместить, потому что он не способен работать, обратитесь к 25-й поправке, а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом", — заявил сенатор. Вэнс подчеркнул, что если речь идет "о реальной проблеме", ее надо решать "соответствующим образом". Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, но после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали звучать призывы к действующему главе государства отказаться от борьбы. В минувшее воскресенье он объявил, что выходит из гонки, но продолжает исполнять обязанности президента до окончания срока. Байден поддержал выдвижение на высший государственный пост вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

https://ria.ru/20240317/tramp-1933584532.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024