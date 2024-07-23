https://ria.ru/20240723/tramp-1961400622.html

Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты

Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты - РИА Новости, 23.07.2024

Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за "хорошей... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:59

2024-07-23T10:59

2024-07-23T10:59

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дональд трамп

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за "хорошей химии" между ними. "Между нами всегда была хорошая химия. Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо... Между нами просто автоматически случилась химия", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он сделал выбор в пользу Вэнса. Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961393811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша