https://ria.ru/20240723/tramp-1961400622.html
Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты
Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за "хорошей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:59
2024-07-23T10:59
2024-07-23T10:59
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты из-за "хорошей химии" между ними. "Между нами всегда была хорошая химия. Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо... Между нами просто автоматически случилась химия", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он сделал выбор в пользу Вэнса. Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961393811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты
Трамп выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты из-за "хорошей химии"