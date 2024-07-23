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Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него - РИА Новости, 23.07.2024
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10:39 23.07.2024 (обновлено: 11:29 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/tramp-1961393811.html
Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него
Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что готов рассекретить материалы расследования покушения на него, если он вернется в Белый дом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:39
2024-07-23T11:29
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что готов рассекретить материалы расследования покушения на него, если он вернется в Белый дом в результате президентских выборов. Ведущий телеканала Fox News напомнил Трампу, что в случае его переизбрания он может рассекретить материалы расследования покушения. Он спросил бывшего президента, пойдет ли он на такой шаг, если победит на выборах. "Да, конечно. Здесь ничего не следует скрывать", - ответил Трамп. Он добавил, что многие детали покушения уже известны следователям, но некоторые из этих подробностей "нехорошие". Бывший президент задался вопросами, как стрелявший в него человек мог попасть на крышу и почему о нем не сообщили соответствующим службам. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/politico-1959918056.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него

Трамп готов рассекретить материалы дела о покушении в случае переизбрания

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что готов рассекретить материалы расследования покушения на него, если он вернется в Белый дом в результате президентских выборов.
Ведущий телеканала Fox News напомнил Трампу, что в случае его переизбрания он может рассекретить материалы расследования покушения. Он спросил бывшего президента, пойдет ли он на такой шаг, если победит на выборах.
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"Да, конечно. Здесь ничего не следует скрывать", - ответил Трамп.
Он добавил, что многие детали покушения уже известны следователям, но некоторые из этих подробностей "нехорошие". Бывший президент задался вопросами, как стрелявший в него человек мог попасть на крышу и почему о нем не сообщили соответствующим службам.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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