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Трамп рассказал, как отказался лечь на носилки после покушения - РИА Новости, 23.07.2024
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10:13 23.07.2024 (обновлено: 10:46 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/tramp-1961386941.html
Трамп рассказал, как отказался лечь на носилки после покушения
Трамп рассказал, как отказался лечь на носилки после покушения - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп рассказал, как отказался лечь на носилки после покушения
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что после покушения его хотели положить на носилки, но он отказался. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:13
2024-07-23T10:46
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что после покушения его хотели положить на носилки, но он отказался. "Меня хотели положить меня на носилки... Я сказал, что не буду ложиться на носилки, потому что я думал, что это просто (ранение в - ред.) ухо. Было много крови", - заявил Трамп. Он добавил, что сначала предполагали, что он получил еще ранения. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп рассказал, как отказался лечь на носилки после покушения

Трамп рассказал, как отказался лечь на носилки после покушения на митинге

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что после покушения его хотели положить на носилки, но он отказался.
"Меня хотели положить меня на носилки... Я сказал, что не буду ложиться на носилки, потому что я думал, что это просто (ранение в - ред.) ухо. Было много крови", - заявил Трамп.
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Он добавил, что сначала предполагали, что он получил еще ранения.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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