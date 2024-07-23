Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/tramp-1961380274.html
Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения
Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения
Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден в телефонном разговоре после покушения сказал, что ему повезло, что он... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:42
2024-07-23T09:42
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdecbb389bbc888054510a67d30c27ec.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден в телефонном разговоре после покушения сказал, что ему повезло, что он повернул голову направо. "Он (Байден) сказал, что "тебе повезло, что ты повернулся направо", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что это "была очень приятная беседа". Ранее Трамп в интервью газете New York Post заявлял, что Байден был "очень мил" с ним во время разговора по телефону после попытки покушения. Однако не раскрыл деталей беседы. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1960044840.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c01f348aaa63e1317602dbd7a96d1f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Выборы президента США — 2024
Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения

Байден сказал Трампу, что ему повезло во время покушения

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден в телефонном разговоре после покушения сказал, что ему повезло, что он повернул голову направо.
"Он (Байден) сказал, что "тебе повезло, что ты повернулся направо", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что это "была очень приятная беседа".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
16 июля, 13:35
Ранее Трамп в интервью газете New York Post заявлял, что Байден был "очень мил" с ним во время разговора по телефону после попытки покушения. Однако не раскрыл деталей беседы.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения
16 июля, 15:35
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала