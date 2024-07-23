https://ria.ru/20240723/tramp-1961380274.html

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения - РИА Новости, 23.07.2024

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения

Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден в телефонном разговоре после покушения сказал, что ему повезло, что он... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:42

2024-07-23T09:42

2024-07-23T09:42

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден в телефонном разговоре после покушения сказал, что ему повезло, что он повернул голову направо. "Он (Байден) сказал, что "тебе повезло, что ты повернулся направо", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что это "была очень приятная беседа". Ранее Трамп в интервью газете New York Post заявлял, что Байден был "очень мил" с ним во время разговора по телефону после попытки покушения. Однако не раскрыл деталей беседы. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024