https://ria.ru/20240723/tramp-1961377235.html

Трамп рассказал о ране, полученной во время покушения

Трамп рассказал о ране, полученной во время покушения - РИА Новости, 23.07.2024

Трамп рассказал о ране, полученной во время покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рана, которую он получил при покушении 13 июля, затягивается, повязки теперь небольшие. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:31

2024-07-23T09:31

2024-07-23T09:31

в мире

сша

пенсильвания

эрик трамп

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960708437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdf634e4ba570560cbb80d127387e87e.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рана, которую он получил при покушении 13 июля, затягивается, повязки теперь небольшие. Ранее сын бывшего американского лидера Эрик Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что Трампу не накладывали швов на ухо, под его повязкой просто "поверхностная рана". В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его ухо восстанавливается. "Мы переходим к небольшим повязкам", - добавил Трамп, отметив, что ранение было "скверным". На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html

https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, эрик трамп, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа