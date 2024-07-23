Трамп рассказал о ране, полученной во время покушения
Трамп рассказал, что рана, полученная при покушении, затягивается
© AP Photo / Nam Y. HuhДональд Трамп
© AP Photo / Nam Y. Huh
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рана, которую он получил при покушении 13 июля, затягивается, повязки теперь небольшие.
Ранее сын бывшего американского лидера Эрик Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что Трампу не накладывали швов на ухо, под его повязкой просто "поверхностная рана".
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
16 июля, 13:35
В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его ухо восстанавливается.
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"Мы переходим к небольшим повязкам", - добавил Трамп, отметив, что ранение было "скверным".
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.