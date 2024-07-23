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Трампа пригласили посетить Донбасс - РИА Новости, 23.07.2024
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05:50 23.07.2024 (обновлено: 05:59 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/tramp-1961360939.html
Трампа пригласили посетить Донбасс
Трампа пригласили посетить Донбасс - РИА Новости, 23.07.2024
Трампа пригласили посетить Донбасс
В случае избрания президентом США Дональду Трампу стоило бы посетить Донбасс, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:50
2024-07-23T05:59
сша
в мире
донбасс
донецкая народная республика
дональд трамп
джо байден
александр волошин
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В случае избрания президентом США Дональду Трампу стоило бы посетить Донбасс, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "В случае победы Трампа на выборах, предлагаю ему первую международную поездку запланировать на Донбасс, чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды (Владимира – ред.) Зеленского", - заявил он РИА Новости. По словам Волошина, для подавляющего большинства жителей ДНР давно очевидно, что "Байден болен и не способен управлять США". Сенатор отметил, что вместо действующего президента страной управляют люди, "зарабатывающие большие деньги на войне и убивающие мирных жителей на Донбассе". Волошин также уверен, что отказ президента США Джо Байдена выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, озвученный ранее, является следствием усиливающегося политического кризиса. Ранее, 21 июля, президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, об этом говорится в официальном письме, размещенном в его соцсетях. Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". Противник Байдена на выборах президента США Дональд Трамп, выживший после покушения на его жизнь 13 июля 2024 года, согласно опросам телеканала ABC и компании Ipsos, увеличил свою поддержку до 40%. Утверждается, что рост показателей рейтинга Трампа с момента попытки покушения стал рекордным с 2020 года.
https://ria.ru/20240722/harris-1961284007.html
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сша, в мире, донбасс, донецкая народная республика, дональд трамп, джо байден, александр волошин
США, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Джо Байден, Александр Волошин
Трампа пригласили посетить Донбасс

Сенатор от ДНР Волошин пригласил Трампа на Донбасс в случае победы на выборах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В случае избрания президентом США Дональду Трампу стоило бы посетить Донбасс, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"В случае победы Трампа на выборах, предлагаю ему первую международную поездку запланировать на Донбасс, чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды (Владимира – ред.) Зеленского", - заявил он РИА Новости.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Харрис попытается обвинить Трампа в связи с Россией, считает эксперт
22 июля, 17:21
По словам Волошина, для подавляющего большинства жителей ДНР давно очевидно, что "Байден болен и не способен управлять США". Сенатор отметил, что вместо действующего президента страной управляют люди, "зарабатывающие большие деньги на войне и убивающие мирных жителей на Донбассе".
Волошин также уверен, что отказ президента США Джо Байдена выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, озвученный ранее, является следствием усиливающегося политического кризиса.
Ранее, 21 июля, президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, об этом говорится в официальном письме, размещенном в его соцсетях. Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Противник Байдена на выборах президента США Дональд Трамп, выживший после покушения на его жизнь 13 июля 2024 года, согласно опросам телеканала ABC и компании Ipsos, увеличил свою поддержку до 40%. Утверждается, что рост показателей рейтинга Трампа с момента попытки покушения стал рекордным с 2020 года.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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22 июля, 14:18
 
СШАВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампДжо БайденАлександр Волошин
 
 
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