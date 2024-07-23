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Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов - РИА Новости, 23.07.2024
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03:52 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/tabak-1961357254.html
Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов
Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов - РИА Новости, 23.07.2024
Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов
Необходимо создать в России единый реестр магазинов, реализующих табачную продукцию, это позволит фиксировать нарушения при продаже табака недобросовестными... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:52
2024-07-23T03:52
россия
анна попова
айрат гибатдинов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимо создать в России единый реестр магазинов, реализующих табачную продукцию, это позволит фиксировать нарушения при продаже табака недобросовестными продавцами и оперативно их наказывать, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов. "По моему мнению, необходимо создать единый реестр табачных магазинов с присваиванием им уникальных номеров, которые будут размещаться на каждом шкафу, витрине, кассе. С помощью него можно будет идентифицировать точку реализации никотинсодержащей продукции. Вместе с этим, необходима разработка приложения (по аналогии с приложением для фиксирования нарушения ПДД), благодаря которому каждый гражданин сможет зафиксировать и передать данные о нарушениях в сфере реализации данного вида продукции", - сказал сенатор. Гибатдинов также сообщил, что обращался к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность создания приложения для смартфонов, которое позволило бы гражданам фиксировать нарушения магазинами правил торговли табаком и табачной продукцией (копия есть в распоряжении РИА Новости). В ответе ведомства за подписью Поповой (копия также есть в распоряжении агентства) отмечается, что "Роспотребнадзор всецело поддерживает все инициативы, направленные на сбережение здоровья и благополучия населения". Попова напомнила, что в настоящее время возможен общественный контроль за маркировкой товаров — при помощи мобильного приложения "Честный знак". Чиновник также рассказала, что с начала 2024 года "территориальными органами Роспотребнадзора проведено более 8,2 тыс. выездных обследований, из которых в каждом пятом случае проведены контрольные или мониторинговые закупки". "По результатам проведенных проверок Роспотребнадзором проинспектировано более 314 тыс. пачек табачной и никотинсодержащей продукции, из которых около 140 тыс. (44,5%), находились в обороте с нарушениями обязательных требований по обязательной маркировке товаров. Также в рамках проверок фиксировались нарушения, связанные с ограничением торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, такие как нарушение "открытой выкладки" (3 274 раза), нарушение требований к прейскуранту (4 147 раз), запрет реализации вблизи образовательных учреждений (751 раз) и т.д. Должностными лицами Роспотребнадзора составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях", - резюмировала Попова.
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россия, анна попова, айрат гибатдинов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Анна Попова, Айрат Гибатдинов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов

В СФ предложили создать единый реестр табачных магазинов для контроля продажи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУказатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape"
Указатель с надписью Табак. 18 метров. Vape - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Указатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимо создать в России единый реестр магазинов, реализующих табачную продукцию, это позволит фиксировать нарушения при продаже табака недобросовестными продавцами и оперативно их наказывать, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
«
"По моему мнению, необходимо создать единый реестр табачных магазинов с присваиванием им уникальных номеров, которые будут размещаться на каждом шкафу, витрине, кассе. С помощью него можно будет идентифицировать точку реализации никотинсодержащей продукции. Вместе с этим, необходима разработка приложения (по аналогии с приложением для фиксирования нарушения ПДД), благодаря которому каждый гражданин сможет зафиксировать и передать данные о нарушениях в сфере реализации данного вида продукции", - сказал сенатор.
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Гибатдинов также сообщил, что обращался к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность создания приложения для смартфонов, которое позволило бы гражданам фиксировать нарушения магазинами правил торговли табаком и табачной продукцией (копия есть в распоряжении РИА Новости). В ответе ведомства за подписью Поповой (копия также есть в распоряжении агентства) отмечается, что "Роспотребнадзор всецело поддерживает все инициативы, направленные на сбережение здоровья и благополучия населения". Попова напомнила, что в настоящее время возможен общественный контроль за маркировкой товаров — при помощи мобильного приложения "Честный знак".
Чиновник также рассказала, что с начала 2024 года "территориальными органами Роспотребнадзора проведено более 8,2 тыс. выездных обследований, из которых в каждом пятом случае проведены контрольные или мониторинговые закупки".
"По результатам проведенных проверок Роспотребнадзором проинспектировано более 314 тыс. пачек табачной и никотинсодержащей продукции, из которых около 140 тыс. (44,5%), находились в обороте с нарушениями обязательных требований по обязательной маркировке товаров. Также в рамках проверок фиксировались нарушения, связанные с ограничением торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, такие как нарушение "открытой выкладки" (3 274 раза), нарушение требований к прейскуранту (4 147 раз), запрет реализации вблизи образовательных учреждений (751 раз) и т.д. Должностными лицами Роспотребнадзора составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях", - резюмировала Попова.
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РоссияАнна ПоповаАйрат ГибатдиновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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