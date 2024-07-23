https://ria.ru/20240723/tabak-1961357254.html

Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов

Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов - РИА Новости, 23.07.2024

Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов

Необходимо создать в России единый реестр магазинов, реализующих табачную продукцию, это позволит фиксировать нарушения при продаже табака недобросовестными... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:52

2024-07-23T03:52

2024-07-23T03:52

россия

анна попова

айрат гибатдинов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847651356_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_70cbef65b2aa8d910d6bd6a309d4c8da.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимо создать в России единый реестр магазинов, реализующих табачную продукцию, это позволит фиксировать нарушения при продаже табака недобросовестными продавцами и оперативно их наказывать, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов. "По моему мнению, необходимо создать единый реестр табачных магазинов с присваиванием им уникальных номеров, которые будут размещаться на каждом шкафу, витрине, кассе. С помощью него можно будет идентифицировать точку реализации никотинсодержащей продукции. Вместе с этим, необходима разработка приложения (по аналогии с приложением для фиксирования нарушения ПДД), благодаря которому каждый гражданин сможет зафиксировать и передать данные о нарушениях в сфере реализации данного вида продукции", - сказал сенатор. Гибатдинов также сообщил, что обращался к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность создания приложения для смартфонов, которое позволило бы гражданам фиксировать нарушения магазинами правил торговли табаком и табачной продукцией (копия есть в распоряжении РИА Новости). В ответе ведомства за подписью Поповой (копия также есть в распоряжении агентства) отмечается, что "Роспотребнадзор всецело поддерживает все инициативы, направленные на сбережение здоровья и благополучия населения". Попова напомнила, что в настоящее время возможен общественный контроль за маркировкой товаров — при помощи мобильного приложения "Честный знак". Чиновник также рассказала, что с начала 2024 года "территориальными органами Роспотребнадзора проведено более 8,2 тыс. выездных обследований, из которых в каждом пятом случае проведены контрольные или мониторинговые закупки". "По результатам проведенных проверок Роспотребнадзором проинспектировано более 314 тыс. пачек табачной и никотинсодержащей продукции, из которых около 140 тыс. (44,5%), находились в обороте с нарушениями обязательных требований по обязательной маркировке товаров. Также в рамках проверок фиксировались нарушения, связанные с ограничением торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, такие как нарушение "открытой выкладки" (3 274 раза), нарушение требований к прейскуранту (4 147 раз), запрет реализации вблизи образовательных учреждений (751 раз) и т.д. Должностными лицами Роспотребнадзора составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях", - резюмировала Попова.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958504279.html

https://ria.ru/20240301/goskontrol-1930597378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анна попова, айрат гибатдинов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)