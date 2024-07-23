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Рязанский губернатор Малков призвал укреплять обратную связь с бизнесом
Рязанский губернатор Малков призвал укреплять обратную связь с бизнесом - РИА Новости, 23.07.2024
Рязанский губернатор Малков призвал укреплять обратную связь с бизнесом
Губернатор Рязанской области Павел Малков, возглавивший комиссию госсовета РФ "Эффективная и конкурентная экономика", заявил, что необходимо укреплять обратную... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
2024-07-23T15:13
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РЯЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков, возглавивший комиссию госсовета РФ "Эффективная и конкурентная экономика", заявил, что необходимо укреплять обратную связь с бизнесом, а собранные предложения встраивать в систему. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о 21 комиссии госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. Малков, как следует из указа, возглавит комиссию по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Как отметил Малков, комментируя журналистам вопрос о назначении председателем комиссии, "в приоритете - все, что касается развития малого и среднего предпринимательства и эффективной экономики, повышения производительности труда". По словам губернатора, национальные проекты позволили серьезно продвинуться вперед. "Работу, которая уже ведется, системно реализуется на федеральном уровне, нужно и дальше совершенствовать. В том числе, укреплять обратную связь с малым и средним бизнесом, с крупными предприятиями, которые участвуют в программах повышения эффективности. Собранные в ходе диалога вопросы, идеи предстоит тщательно анализировать и встраивать в систему. Предлагать новые решения, которые позволят и дальше уверенно развиваться экономике страны, каждого региона", - подчеркнул Малков, комментарий которого предоставила РИА Новости его пресс-служба.
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РИА Новости
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россия, рязанская область, павел малков, владимир путин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Рязанская область, Павел Малков, Владимир Путин, Твой бизнес – новости
РЯЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков, возглавивший комиссию госсовета РФ "Эффективная и конкурентная экономика", заявил, что необходимо укреплять обратную связь с бизнесом, а собранные предложения встраивать в систему.
Президент РФ Владимир Путин
в понедельник подписал указ о 21 комиссии госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. Малков, как следует из указа, возглавит комиссию по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".
Как отметил Малков, комментируя журналистам вопрос о назначении председателем комиссии, "в приоритете - все, что касается развития малого и среднего предпринимательства и эффективной экономики, повышения производительности труда".
По словам губернатора, национальные проекты позволили серьезно продвинуться вперед.
"Работу, которая уже ведется, системно реализуется на федеральном уровне, нужно и дальше совершенствовать. В том числе, укреплять обратную связь с малым и средним бизнесом, с крупными предприятиями, которые участвуют в программах повышения эффективности. Собранные в ходе диалога вопросы, идеи предстоит тщательно анализировать и встраивать в систему. Предлагать новые решения, которые позволят и дальше уверенно развиваться экономике страны, каждого региона", - подчеркнул Малков, комментарий которого предоставила РИА Новости его пресс-служба.