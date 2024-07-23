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Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы - РИА Новости, 23.07.2024
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:41
2024-07-23T13:41
2024-07-23T13:41
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, согласно которым нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне спецоперации, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. "В сети появились поспешные комментарии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО. Считаю необходимым обратить внимание на следующее. Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы", - написал Картаполов. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.
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технологии, андрей картаполов, госдума рф, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
Депутат Картаполов: ответственности за гаджеты для боевой работы на СВО не будет
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале
.
Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, согласно которым нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне спецоперации, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста.
"В сети появились поспешные комментарии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО. Считаю необходимым обратить внимание на следующее. Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы", - написал Картаполов.
По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.