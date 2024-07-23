https://ria.ru/20240723/svo-1961446391.html

Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы

Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы - РИА Новости, 23.07.2024

Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы

В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:41

2024-07-23T13:41

2024-07-23T13:41

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, согласно которым нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне спецоперации, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. "В сети появились поспешные комментарии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО. Считаю необходимым обратить внимание на следующее. Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы", - написал Картаполов. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.

https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html

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технологии, андрей картаполов, госдума рф, россия, вооруженные силы рф