Рейтинг@Mail.ru
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/svo-1961446391.html
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы - РИА Новости, 23.07.2024
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:41
2024-07-23T13:41
специальная военная операция на украине
технологии
андрей картаполов
госдума рф
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4f6ffa1ce3b1c330b894abea690e4fa7.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, согласно которым нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне спецоперации, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. "В сети появились поспешные комментарии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО. Считаю необходимым обратить внимание на следующее. Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы", - написал Картаполов. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.
https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fa77624b2f5d15d0e5c680c42b3d5811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, андрей картаполов, госдума рф, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы

Депутат Картаполов: ответственности за гаджеты для боевой работы на СВО не будет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.
Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, согласно которым нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне спецоперации, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста.
"В сети появились поспешные комментарии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО. Считаю необходимым обратить внимание на следующее. Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы", - написал Картаполов.
По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.
Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Беспилотники должны стать обычными гаджетами в России, рассказал эксперт
9 июня, 08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииАндрей КартаполовГосдума РФРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала