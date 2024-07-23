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Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 23.07.2024 (обновлено: 13:15 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/svo-1961440051.html
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ
Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", гаубицу производства США и другую иностранную технику,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:10
2024-07-23T13:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
сша
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", гаубицу производства США и другую иностранную технику, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады теробороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, противник потерял также семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.
https://ria.ru/20240723/minoborony-1961440664.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, сша, россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Россия, Великобритания
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ

МО: бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР, уничтожили до 115 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", гаубицу производства США и другую иностранную технику, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады теробороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, противник потерял также семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреСШАРоссияВеликобритания
 
 
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