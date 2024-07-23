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Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ

Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", гаубицу производства США и другую иностранную технику,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:10

2024-07-23T13:10

2024-07-23T13:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", гаубицу производства США и другую иностранную технику, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады теробороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, противник потерял также семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.

https://ria.ru/20240723/minoborony-1961440664.html

донецкая народная республика

сша

россия

великобритания

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, сша, россия, великобритания