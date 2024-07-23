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Группировка "Днепр" уничтожила до 110 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 военных ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, за сутки потерявшим до 110... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:09
2024-07-23T13:09
2024-07-23T13:12
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, за сутки потерявшим до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм гаубица М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Днепр" уничтожила до 110 военных ВСУ
МО: бойцы "Днепра" за сутки уничтожили до 110 солдат ВСУ