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Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 170 военных, сообщило министерство РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:06
2024-07-23T13:06
2024-07-23T13:12
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 170 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 107-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Круглое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и полевой склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ
МО: бойцы "Севера" уничтожили до 170 солдат ВСУ и иностранную технику