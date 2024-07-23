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Эксперт связал крушение SSJ-100 в Подмосковье с технической неисправностью - РИА Новости, 23.07.2024
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15:12 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/superjet-1961487239.html
Эксперт связал крушение SSJ-100 в Подмосковье с технической неисправностью
Эксперт связал крушение SSJ-100 в Подмосковье с технической неисправностью - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперт связал крушение SSJ-100 в Подмосковье с технической неисправностью
Выводов о причинах крушения в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet из представленной Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) информации пока сделать... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:12
2024-07-23T15:12
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выводов о причинах крушения в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet из представленной Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) информации пока сделать нельзя, но всё указывает на то, что была техническая неисправность, заявил РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров. Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается. "Никаких выводов в той информации, которую мы видим, нет. В первую очередь, стоит уточнить, что это совсем не итоги расследования МАК, хронология событий дана в достаточно общем виде. Остаются очевидные белые пятна, пока еще не понятные. Это было неверно сформулировано самим МАК - это вообще не результат расследования", - сказал эксперт. Гусаров добавил, что речь идет всего лишь о расшифровке одного из бортовых самописцев, и то она приведена в очень общем виде. "Это всего лишь первый, предварительный анализ расшифровки бортового самописца в очень приближенном варианте. Тем не менее, пока что все указывает на то, что имела место какая-то техническая неисправность", - заметил собеседник.
https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html
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московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Происшествия
Эксперт связал крушение SSJ-100 в Подмосковье с технической неисправностью

Эксперт Гусаров: все указывает на крушение SSJ под Коломной из-за неисправности

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Выводов о причинах крушения в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet из представленной Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) информации пока сделать нельзя, но всё указывает на то, что была техническая неисправность, заявил РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров.
Sukhoi Superjet 12 июля потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в понедельник сообщил, что установил обстоятельства крушения, расследование его причин продолжается.
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22 июля, 17:34
"Никаких выводов в той информации, которую мы видим, нет. В первую очередь, стоит уточнить, что это совсем не итоги расследования МАК, хронология событий дана в достаточно общем виде. Остаются очевидные белые пятна, пока еще не понятные. Это было неверно сформулировано самим МАК - это вообще не результат расследования", - сказал эксперт.
Гусаров добавил, что речь идет всего лишь о расшифровке одного из бортовых самописцев, и то она приведена в очень общем виде.
"Это всего лишь первый, предварительный анализ расшифровки бортового самописца в очень приближенном варианте. Тем не менее, пока что все указывает на то, что имела место какая-то техническая неисправность", - заметил собеседник.
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Московская область (Подмосковье)Межгосударственный авиационный комитетSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойРоссияПроисшествия
 
 
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