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Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек - РИА Новости, 23.07.2024
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Архангельская область
 
20:32 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sudno-1961569494.html
Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек
Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек - РИА Новости, 23.07.2024
Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек
Погрузка судна, которое совершит первый в этом году субсидируемый из федерального бюджета рейс на Чукотку по Северному морскому пути и доставит грузы по... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:32
2024-07-23T20:32
архангельская область
архангельск
певек
чукотка
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июл – РИА Новости. Погрузка судна, которое совершит первый в этом году субсидируемый из федерального бюджета рейс на Чукотку по Северному морскому пути и доставит грузы по льготным тарифам морского фрахта, началась в порту Архангельска, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "В порту Архангельск под загрузку встало судно, которое совершит первый в этом году субсидируемый каботажный рейс. На его борту по маршруту Архангельск – Певек – Корсаков – Находка – Магадан – Петропавловск-Камчатский – Певек – Мурманск отправятся грузы северного завоза, минеральные добавки в "биг-бэгах" для промышленников Чукотки, металлоконструкции для строительства мостов в Певеке", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Как пояснили в пресс-службе правительства Архангельской области, отправка грузов по льготному тарифу стала возможной после того, как год назад, в августе 2023-го, правительство РФ расширило параметры программы субсидирования перевозок по Северному морскому пути. "Благодаря этому к субсидируемым перевозкам теперь можно привлекать суда по договору фрахта – стоимость такой услуги в полтора-два раза ниже коммерческой цены. Всё это делает перевозку грузов более выгодной и востребованной для грузоотправителей", - пояснили в региональном правительстве. Морской порт Архангельск получил статус порта отправления в 2023 году – тогда из столицы региона был отправлен один рейс. В этом году сформировано расписание на два рейса из Архангельска – в июле и августе. Таким образом, Архангельск стал основной точкой входа для транспортировки грузов по Северному морскому пути. На борт судна "Lady D", которое выйдет из областной столицы в ближайшее время, также погружена экспортная продукция региональных предприятий лесопромышленного комплекса. Время в пути составит порядка 70 суток с учетом остановок и погрузочно-разгрузочных работ во всех портах. Выход судна планируется с максимально возможной загрузкой – порядка шести тысяч тонн. "Российские экспортеры проявляют повышенный интерес к таким рейсам – это возможность доставки грузов по льготным тарифам морского фрахта, минуя загруженный Восточный полигон железных дорог", – пояснил Цыбульский. По словам министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгении Шелюк, субсидированные перевозки направлены на создание и "раскатку" новых логистических цепочек и предоставляют грузовладельцам и предпринимателям равнодоступную возможность перевозки по льготным тарифам широкой номенклатуры грузов между морскими портами. Следующий субсидированный рейс планируется к отправке в начале августа. Он проследует по маршруту Архангельск – Певек – Архангельск с грузами северного завоза.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
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архангельск, певек, чукотка, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Певек, Чукотка, Александр Цыбульский

Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек

© Фото : пресс-центр правительства Архангельской областиПервое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек
Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской области
Первое судно отправится в субсидированный рейс из Архангельска в Певек
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 23 июл – РИА Новости. Погрузка судна, которое совершит первый в этом году субсидируемый из федерального бюджета рейс на Чукотку по Северному морскому пути и доставит грузы по льготным тарифам морского фрахта, началась в порту Архангельска, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
"В порту Архангельск под загрузку встало судно, которое совершит первый в этом году субсидируемый каботажный рейс. На его борту по маршруту Архангельск – ПевекКорсаковНаходкаМагаданПетропавловск-Камчатский – Певек – Мурманск отправятся грузы северного завоза, минеральные добавки в "биг-бэгах" для промышленников Чукотки, металлоконструкции для строительства мостов в Певеке", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
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Как пояснили в пресс-службе правительства Архангельской области, отправка грузов по льготному тарифу стала возможной после того, как год назад, в августе 2023-го, правительство РФ расширило параметры программы субсидирования перевозок по Северному морскому пути. "Благодаря этому к субсидируемым перевозкам теперь можно привлекать суда по договору фрахта – стоимость такой услуги в полтора-два раза ниже коммерческой цены. Всё это делает перевозку грузов более выгодной и востребованной для грузоотправителей", - пояснили в региональном правительстве.
Морской порт Архангельск получил статус порта отправления в 2023 году – тогда из столицы региона был отправлен один рейс. В этом году сформировано расписание на два рейса из Архангельска – в июле и августе. Таким образом, Архангельск стал основной точкой входа для транспортировки грузов по Северному морскому пути.
На борт судна "Lady D", которое выйдет из областной столицы в ближайшее время, также погружена экспортная продукция региональных предприятий лесопромышленного комплекса. Время в пути составит порядка 70 суток с учетом остановок и погрузочно-разгрузочных работ во всех портах. Выход судна планируется с максимально возможной загрузкой – порядка шести тысяч тонн.
"Российские экспортеры проявляют повышенный интерес к таким рейсам – это возможность доставки грузов по льготным тарифам морского фрахта, минуя загруженный Восточный полигон железных дорог", – пояснил Цыбульский.
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По словам министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгении Шелюк, субсидированные перевозки направлены на создание и "раскатку" новых логистических цепочек и предоставляют грузовладельцам и предпринимателям равнодоступную возможность перевозки по льготным тарифам широкой номенклатуры грузов между морскими портами.
Следующий субсидированный рейс планируется к отправке в начале августа. Он проследует по маршруту Архангельск – Певек – Архангельск с грузами северного завоза.
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Архангельская областьАрхангельскПевекЧукоткаАлександр Цыбульский
 
 
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