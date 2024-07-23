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Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение - РИА Новости, 23.07.2024
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19:59 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sud-1961564974.html
Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение
Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение
Суд в Ростовской области приговорил к двум годам и шести месяцам колонии бывшего директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько по делу о хищении... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:59
2024-07-23T19:59
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к двум годам и шести месяцам колонии бывшего директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько по делу о хищении средств на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Суд признал Слинько виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к двум годам и шести месяцам реального лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Ранее УФСБ по Ростовской области информировало о вскрывшейся схеме мошенничества начальника военного представительства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", гендиректора АО "Звезда-Стрела" и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". Как заявлял тогда РИА Новости источник, при заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции, чтобы потом похитить эти деньги. Сумма выявленного ущерба, как заявлялось, составляла около 700 миллионов рублей, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. По данным источника, двое фигурантов дела были задержаны сразу, Слинько скрылся в Турции, но был задержан в мае прошлого года в Москве. В конце июня текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО "Звезда - Стрела " Владимира Масленского за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение

Экс-директор Таганрогского литейного завода получил 2,5 года колонии за хищение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к двум годам и шести месяцам колонии бывшего директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько по делу о хищении средств на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Суд признал Слинько виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к двум годам и шести месяцам реального лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
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Ранее УФСБ по Ростовской области информировало о вскрывшейся схеме мошенничества начальника военного представительства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", гендиректора АО "Звезда-Стрела" и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт".
Как заявлял тогда РИА Новости источник, при заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции, чтобы потом похитить эти деньги. Сумма выявленного ущерба, как заявлялось, составляла около 700 миллионов рублей, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств.
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По данным источника, двое фигурантов дела были задержаны сразу, Слинько скрылся в Турции, но был задержан в мае прошлого года в Москве.
В конце июня текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО "Звезда - Стрела " Владимира Масленского за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны РФ.
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