https://ria.ru/20240723/sud-1961564974.html

Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение

Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение - РИА Новости, 23.07.2024

Экс-директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение

Суд в Ростовской области приговорил к двум годам и шести месяцам колонии бывшего директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько по делу о хищении... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:59

2024-07-23T19:59

2024-07-23T19:59

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к двум годам и шести месяцам колонии бывшего директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько по делу о хищении средств на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Суд признал Слинько виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к двум годам и шести месяцам реального лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Ранее УФСБ по Ростовской области информировало о вскрывшейся схеме мошенничества начальника военного представительства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", гендиректора АО "Звезда-Стрела" и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". Как заявлял тогда РИА Новости источник, при заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции, чтобы потом похитить эти деньги. Сумма выявленного ущерба, как заявлялось, составляла около 700 миллионов рублей, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. По данным источника, двое фигурантов дела были задержаны сразу, Слинько скрылся в Турции, но был задержан в мае прошлого года в Москве. В конце июня текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО "Звезда - Стрела " Владимира Масленского за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

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происшествия, ростовская область, россия