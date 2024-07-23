Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ
Калининградский суд 24 июля рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ Федорова
© СУ СК России по Калининградской областиАлександр Федоров в суде
© СУ СК России по Калининградской области
Александр Федоров в суде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд в среду рассмотрит жалобу на арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября.
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"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Ленинградского районного суда, которым в качестве меры пресечения в отношении ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова было избрано заключение под стражу, назначено на завтра, 24 июля... в Калининградском областном суде. Присутствие подозреваемого будет обеспечено посредством видеоконференцсвязи", - сказали в пресс-службе.
Восемнадцатого июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение. Они подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.