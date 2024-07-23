https://ria.ru/20240723/sud-1961542729.html

Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ

Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ - РИА Новости, 23.07.2024

Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ

Калининградский областной суд в среду рассмотрит жалобу на арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:21

2024-07-23T18:21

2024-07-23T18:21

происшествия

россия

александр федоров (следственный комитет)

калининградский областной суд

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд в среду рассмотрит жалобу на арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября. "Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Ленинградского районного суда, которым в качестве меры пресечения в отношении ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова было избрано заключение под стражу, назначено на завтра, 24 июля... в Калининградском областном суде. Присутствие подозреваемого будет обеспечено посредством видеоконференцсвязи", - сказали в пресс-службе. Восемнадцатого июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение. Они подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.

https://ria.ru/20240711/sud-1958905459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, александр федоров (следственный комитет), калининградский областной суд, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)