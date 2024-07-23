Рейтинг@Mail.ru
Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sud-1961542729.html
Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ
Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ - РИА Новости, 23.07.2024
Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ
Калининградский областной суд в среду рассмотрит жалобу на арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:21
2024-07-23T18:21
происшествия
россия
александр федоров (следственный комитет)
калининградский областной суд
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958732359_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_a8ff3ca124701c0183036b29b4e3f45f.jpg
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд в среду рассмотрит жалобу на арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября. "Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Ленинградского районного суда, которым в качестве меры пресечения в отношении ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова было избрано заключение под стражу, назначено на завтра, 24 июля... в Калининградском областном суде. Присутствие подозреваемого будет обеспечено посредством видеоконференцсвязи", - сказали в пресс-службе. Восемнадцатого июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение. Они подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.
https://ria.ru/20240711/sud-1958905459.html
https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958732359_77:0:1124:785_1920x0_80_0_0_b9a30d16b1efe8f9d1c205e528974fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр федоров (следственный комитет), калининградский областной суд, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Федоров (Следственный Комитет), Калининградский областной суд, Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Калининградский суд рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ

Калининградский суд 24 июля рассмотрит жалобу на арест ректора БФУ Федорова

© СУ СК России по Калининградской областиАлександр Федоров в суде
Александр Федоров в суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© СУ СК России по Калининградской области
Александр Федоров в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд в среду рассмотрит жалобу на арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября.
Максим Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Бывшего проректора по научной работе БФУ назначили врио ректора
11 июля, 10:23
«
"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Ленинградского районного суда, которым в качестве меры пресечения в отношении ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова было избрано заключение под стражу, назначено на завтра, 24 июля... в Калининградском областном суде. Присутствие подозреваемого будет обеспечено посредством видеоконференцсвязи", - сказали в пресс-службе.
Восемнадцатого июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение. Они подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки
17 июня, 12:01
 
ПроисшествияРоссияАлександр Федоров (Следственный Комитет)Калининградский областной судБалтийский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала