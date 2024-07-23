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Суд продлил арест велоактивисту Мойжесу
Суд продлил арест велоактивисту Мойжесу - РИА Новости, 23.07.2024
Суд продлил арест велоактивисту Мойжесу
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей петербургскому велоактивисту Герману Мойжесу, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:50
2024-07-23T15:50
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей петербургскому велоактивисту Герману Мойжесу, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мойжеса Г.Я.", - сказано в картотеке.Отмечается, что он обвиняется по статье 275 УК РФ (госизмена), ходатайство рассмотрели сегодня. В суде не уточнили деталей дела, так как оно носит гриф секретности. Как сообщала "Фонтанка", Мойжеса задержали в Санкт-Петербурге, а затем отправили в Москву. Мужчина является одним из главных идеологов петербургского велодвижения. Также он юрист и управляющий партнер группы компаний "Аверс Германия", уточняет издание. Согласно открытым данным, эта организация помогает гражданам России и стран СНГ получить ВНЖ в Германии.
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происшествия, москва, россия, санкт-петербург, снг
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Суд продлил арест велоактивисту Мойжесу
Лефортовский суд Москвы продлил арест велоактивисту Мойжесу за госизмену