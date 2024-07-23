https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html

Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к сроку в колонии за фейки об армии

Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к сроку в колонии за фейки об армии - РИА Новости, 23.07.2024

Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к сроку в колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам писателя и журналиста Михаила Зыгаря* по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:28

2024-07-23T14:28

2024-07-23T14:30

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам писателя и журналиста Михаила Зыгаря* по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде."Зыгарю* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Журналисту вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы.Басманный райсуд в апреле заочно арестовал Зыгаря*. Срок ареста исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо его задержания.Ранее МВД объявило его в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html

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происшествия, россия, москва, михаил зыгарь